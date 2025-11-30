Logo TVN24
Świat

Wielka Brytania. Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia

Renifer uciekł ze świątecznej parady
Wizyta na farmie reniferów
Źródło: TVN24
Na jednej z angielskich plaż miała miejsce zakrojona na szeroką skalę akcja z udziałem policji, straży przybrzeżnej i piechoty morskiej. Powodem zamieszania był... renifer.

W sobotę renifer uciekł z lokalnego wydarzenia bożonarodzeniowego w angielskim mieście Formby, niedaleko Liverpoolu. W akcję poszukiwawczo-ratunkową zaangażowano wiele służb: policję z hrabstwa Merseyside, straż przybrzeżną, organizację dobroczynną Southport Offshore Rescue Trust, a nawet piechotę morską.

Służby obawiały się, że zwierzę może wpaść do pobliskiej rzeki lub wbiec na jezdnię, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla kierowców. Mieszkańcy początkowo pomylili zwierzę z jeleniem, jednak strażnik National Trust potwierdził, że był to uciekinier z jednego ze świątecznych wydarzeń.

"Boże Narodzenie uratowane"

Gdy zapadł zmrok, policja straciła renifera z oczu, wobec czego służby zespoły straży przybrzeżnej z Southport i Crosby. Zwierzę błąkało się po plaży. Ratownicy namierzyli renifera dzięki lornetkom termowizyjnym. Jego schwytanie okazało się wyjątkowo trudne - udało się jedynie zapędzić go pomiędzy wydmy, które były cały czas monitorowane z powietrza z policyjnego drona.

W końcu renifer uspokoił się na tyle, że weterynarz - przy wsparciu piechoty morskiej - mógł go bezpiecznie obezwładnić.

"Boże Narodzenie uratowane dzięki świetnej pracy wielu służb" - można przeczytać we wpisie Southport Offshore Rescue na Facebooku.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Liverpool Echo

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/LiverpoolandCrosbyCoastguard

TAGI:
zwierzętaWielka Brytania
