Świat

Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty

Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Wyspy Brytyjskie w obliczu sztormu Brom
Źródło: Reuters
Burza Bram sieje spustoszenie na Wyspach Brytyjskich. W Irlandii tysiące odbiorców pozostaje bez prądu, odwołano dziesiątki lotów. W Wielkiej Brytanii wiatr może osiągać prędkość nawet do 160 km/h. Wydano ostrzeżenia przed powodziami.

Irlandzkie biuro meteorologiczne Met Eireann wydało dla wielu hrabstw pomarańczowe alarmy. Władze zalecają zrezygnowanie ze zbędnych podróży. W związku z ryzykiem wystąpienia powodzi znajdujące się wzdłuż wybrzeża szkoły w hrabstwie Clare zostały zamknięte, a w innych częściach Irlandii zajęcia lekcyjne skrócono, by uczniowie mogli wrócić do domów przed najgorszymi warunkami pogodowymi.

Utrudnienia i brak prądu w Irlandii

Bram spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu portów lotniczych. Na lotnisku w Dublinie odwołano 73 loty. Część innych połączeń z lotnisk w Shannon i Cork również została anulowana. Co więcej, przeprawy promem w Szkocji i Irlandii zostały zawieszone. Zakłócony został również ruch kolejowy, ponieważ na torach odnaleziono powalone drzewa. Most łączący Anglię z Walią nad rzeką Severn był zamknięty w obu kierunkach.

Irlandzkie przedsiębiorstwo energetyczne ESB Networks poinformowało, że ponad 22 tysiące domów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw jest bez prądu. Najbardziej dotknięte są hrabstwa Cork, Tipperary, Wexford, Limerick i Kildare. Eksperci przewidują, że w ciągu dnia liczba przerw w dostawie energii może wzrosnąć.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Burza Bram dotarł również na wybrzeże Morza Irlandzkiego i północny zachód Szkocji. Tysiące osób jest bez prądu. W Anglii i Walii obowiązują ostrzeżenia przed powodziami, szczególnie na wybrzeżach oraz w okolicach rzeki Ouse, która przepływa przez centrum miasta Yorku. Do porannych godzin w środę ruch kolejowy w Szkocji i na północy Anglii został zawieszony. Brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office ostrzega przed wiejącym z prędkością nawet 160 kilometrów na godzinę wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.

Według meteorologów, burza będzie się nasilać wieczorem. Warunki pogodowe mogą być niebezpieczne niemal we wszystkich regionach Wysp Brytyjskich. Służby ostrzegają przed możliwymi podtopieniami, szczególnie w obszarach osadzonych niżej i przy wybrzeżach.

Burza to kolejne wyzwanie dla infrastruktury i bezpieczeństwa w Irlandii i Wielkiej Brytanii w tym sezonie zimowym.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, PAP, BBC News

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

