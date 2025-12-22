Logo TVN24
Świat

Whitchurch, Wielka Brytania. Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie

|
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Źródło: ENEX
We wschodniej Anglii utworzył się lej krasowy. Ziemia zapadła się na środku kanału, zabierając ze sobą dwie łodzie, a woda wylała się na okoliczne pola.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek krótko po godzinie 4 miejscowego czasu. W miejscowości Whitchurch w hrabstwie Shopshire we wschodniej Anglii, niedaleko granicy z Walią, utworzył się lej krasowy o długości około 50 metrów, głęboki na cztery metry.

W miejscu pojawienia się leja znajdowały się dwie łodzie, które wpadły do niego. Dwie kolejne jednostki utknęły na krawędzi zapadliska. Woda całkowicie odpłynęła z kanału i wylała się na pola.

Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Źródło: ENEX

Woda z kanału wylała się na pola

Ludzie mieszkający na barkach w pobliżu miejsca zdarzenia słyszeli dziwne odgłosy, a niektórzy odczuli wstrząsy. Dźwięki były na tyle niepokojące, że wiele osób opuściło swoje łodzie.

Scott Hurford, kierownik regionalny straży pożarnej poinformował, że około godziny 4.20 załogi otrzymały zgłoszenia o zawaleniu się brzegu kanału i o obecności dużej ilości wody na okolicznych polach. Na miejsce wysłano około 50 strażaków.

- Woda z kanału wyciekła na okoliczne pola. Około 15 osób musiało zostać ewakuowanych w bezpieczne miejsce, a wiele barek zostało uszkodzonych. Niektóre wypłynęły na pole, a inne osiadły na dnie kanału - powiedział Hurford w rozmowie z BBC Shropshire.

Służby poprosiły mieszkańców o unikanie miejsca zdarzenia i wybieranie alternatywnych dróg.

Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Źródło: ENEX

Czym jest lej krasowy

Lej krasowy to naturalna forma ukształtowania ziemi na obszarach krasowych, czyli takich, gdzie zachodzą procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne. Przyjmuje postać okrągłego lub eliptycznego zagłębienia terenu o średnicy od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkuset metrów. Leje krasowe mogą formować się stopniowo lub pojawiać się nagle. W Polsce leje kresowe można zobaczyć w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny.

"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ENEX, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
