W Hiszpanii spadł pierwszy większy śnieg

Symboliczna - ale jednak widoczna - pokrywa śniegu przyciągnęła w weekend już pierwszych turystów do ośrodka Sierra Nevada, znajdującego się w południowej Hiszpanii. Na razie przyjechali bez nart i desek snowboardowych, a z jesiennymi kurtkami. W następnych dniach jest prognozowany dalszy spadek wartości temperatury.

Taką pogodę Hiszpanie zawdzięczają Claudii

Jak wskazują meteorolodzy, śnieg pojawił się w Sierra Nevada za sprawą burzy Claudia. Przyniosła ona intensywne opady deszczu i silny wiatr w wielu regionach Europy Zachodniej. Związany z nią chłodny front, który przeszedł nad południową Hiszpanią, przyniósł warunki typowe dla tamtejszej wczesnej zimy: równomierną, choć jeszcze niezbyt grubą, pokrywę śnieżną. Widzialność w wyższych partiach gór ma być ograniczona. Wielu spacerowiczów ruszyło na pobliskie punkty widokowe, by z bliska i na własne oczy zobaczyć ośnieżone stoki. Według lokalnych meteorologów, listopadowe opady często zapowiadają stabilniejszą zimową pogodę w drugiej połowie miesiąca.

Śnieg spadł głównie w piątek w nocy - na średnich wysokościach do 0,8 centymetrów. Jak wskazują meteorolodzy, to pierwszy poważny krok do pojawienia się solidnej bazy śnieżnej na nadchodzący sezon narciarski.

Nadchodzący weekend przyniesie głównie lekkie opady deszczu, choć nie można wykluczyć kolejnych opadów śniegu. Ich wystąpienie się jest szczególnie możliwe w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy temperatura w wyższych partiach może spaść do -1 stopnia Celsjusza.

