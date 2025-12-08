Załamał się pod nim lód. "To nie była typowa akcja ratunkowa"

Strażacy ratują jelenia, pod którym zapadł się lód Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W ubiegłym tygodniu w miasteczku St. Germain w stanie Wisconsin miała miejsce nietypowa akcja ratunkowa. Około godziny 8.30 we wtorek lokalna straż pożarna otrzymała zgłoszenie o jeleniu, pod którym załamał się lód na jeziorze Lost Lake.

Na ratunek zwierzakowi ruszyli bracia Nathan i Jacob Gebhardt, pracownicy straży pożarnej St. Germain. Dzięki temu, że byli w pobliżu, mogli niemal natychmiast przystąpić do akcji.

- To nie była dla nas typowa akcja ratunkowa. Raczej nieczęsto zdarzają się takie sytuacje - przyznał Nathan Gebhardt. - Byłem akurat w okolicy, więc pojechałem sprawdzić, jak daleko od brzegu znajduje się jeleń. Znajdował się jakieś 17 metrów od najbliższego pomostu. Uznałem, że damy radę bezpiecznie do niego dotrzeć - relacjonował.

Apel strażaków do mieszkańców

Strażacy założyli specjalne kombinezony i, asekurowani linami, ruszyli w stronę zwierzęcia, przedzierając się przez cienką taflę lodu. - Jeleń znajdował się na otwartej przestrzeni. Obszar ten miał prawdopodobnie 91 metrów długości i 18 metrów szerokości. Udało nam się obejść jelenia od tyłu i skierować go z powrotem na brzeg, gdzie po wyjściu na ląd uciekł do lasu - opowiadał Nathan Gebhardt.

Jak podkreślił Gebhardt, na ogół strażacy nie ratują dzikich zwierząt, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla funkcjonariuszy.

W regionie o tej porze roku wiele jeleni i saren wpada pod lód, jednak tym razem historia zakończyła się szczęśliwie. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o ostrożność podczas spacerów po zamarzniętych jeziorach - cienki lód stanowi zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale także i ludzi.