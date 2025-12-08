Logo TVN24
Świat

Załamał się pod nim lód. "To nie była typowa akcja ratunkowa"

Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Strażacy ratują jelenia, pod którym zapadł się lód
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Lód załamał się pod jeleniem w stanie Wisconsin. Na pomoc zwierzęciu ruszyli strażacy. Jak przyznali, takie interwencje nie zdarzają się często.

W ubiegłym tygodniu w miasteczku St. Germain w stanie Wisconsin miała miejsce nietypowa akcja ratunkowa. Około godziny 8.30 we wtorek lokalna straż pożarna otrzymała zgłoszenie o jeleniu, pod którym załamał się lód na jeziorze Lost Lake.

Na ratunek zwierzakowi ruszyli bracia Nathan i Jacob Gebhardt, pracownicy straży pożarnej St. Germain. Dzięki temu, że byli w pobliżu, mogli niemal natychmiast przystąpić do akcji.

Klatka kluczowa-81979
Strażacy ratują jelenia, pod którym zapadł się lód
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

- To nie była dla nas typowa akcja ratunkowa. Raczej nieczęsto zdarzają się takie sytuacje - przyznał Nathan Gebhardt. - Byłem akurat w okolicy, więc pojechałem sprawdzić, jak daleko od brzegu znajduje się jeleń. Znajdował się jakieś 17 metrów od najbliższego pomostu. Uznałem, że damy radę bezpiecznie do niego dotrzeć - relacjonował.

Apel strażaków do mieszkańców

Strażacy założyli specjalne kombinezony i, asekurowani linami, ruszyli w stronę zwierzęcia, przedzierając się przez cienką taflę lodu. - Jeleń znajdował się na otwartej przestrzeni. Obszar ten miał prawdopodobnie 91 metrów długości i 18 metrów szerokości. Udało nam się obejść jelenia od tyłu i skierować go z powrotem na brzeg, gdzie po wyjściu na ląd uciekł do lasu - opowiadał Nathan Gebhardt.

Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia

Jak podkreślił Gebhardt, na ogół strażacy nie ratują dzikich zwierząt, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla funkcjonariuszy.

W regionie o tej porze roku wiele jeleni i saren wpada pod lód, jednak tym razem historia zakończyła się szczęśliwie. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o ostrożność podczas spacerów po zamarzniętych jeziorach - cienki lód stanowi zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale także i ludzi.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

