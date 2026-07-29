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USA. Wyjechała na obiad, wjechała w nawałnicę. Nagranie

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Znalazła się w potrzasku
Kierowca znalazł się w potrzasku podczas nawałnicy
Źródło wideo: Autumn Willette/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Autumn Willette/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Kobieta znalazła się na drodze w samym środku nawałnicy w stanie Wisconsin. Nagranie z kamery samochodowej pokazuje podmuchy zrywające linie energetyczne i przewracające słupy wysokiego napięcia. W pewnym momencie dwa słupy całkowicie zablokowały jej drogę.

W poniedziałek nad stanem Wisconsin w USA szalała burza. Szczególnie poważne skutki przyniosła ona w miastach Appleton, Menasha i Neenah, nad którymi przetoczyło się tornado. Wiatr o prędkości ponad 200 kilometrów na godzinę pozostawił po sobie prawie 20-kilometrowy pas zniszczeń. Uszkodzone zostały domy, pojazdy i drogi.

"Niebo się po prostu otworzyło"

Tornado na szczęście nie przyczyniło się do śmierci ani poważnego uszczerbku na zdrowiu. Lokalne media podały, że jedna z mieszkanek okolicy miała sporo szczęścia. Autumn Willette wyjechała z pracy na przerwę obiadową w rejonie Appleton, kiedy pogoda nagle się pogorszyła.

- To było tak, jakby niebo się po prostu otworzyło i spadł deszcz. Wiatr pojawił się znikąd, a ja próbowałam przyspieszyć, aby bezpiecznie zjechać z drogi na parking - opowiadała. Na nagraniu z kamery zainstalowanej w aucie widać, jak wiatr przewracał drzewa i słupy energetyczne. Dwa z nich runęły po obu stronach jej samochodu. - Przez chwilę myślałam, że już po mnie - dodała.

Willette natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy i wyjaśniła ratownikom, w jak trudnej sytuacji się znalazła. Po około 45 minutach na miejsce przybył pracownik operatora sieci energetycznej, aby bezpiecznie ją stamtąd wydostać. Jak się okazało, jej auto nie zostało poważnie uszkodzone - skończyło się na uszkodzeniach karoserii i urwaniu lusterka - a kobieta bezpiecznie dojechała do domu.

Stan alarmowy na Węgrzech
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Stan alarmowy na Węgrzech

Źródło: ABC 7, Post Crescent
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Tagi:
USAtornadoburza
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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