W sobotę w dniu otwarcia sezonu w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w wiosce Kewaskum w amerykańskim stanie Wisconsin doszło do awarii prądu, którą wywołały powalone drzewa. Usterka unieruchomiła wyciąg krzesełkowy, z którego korzystało 14 osób.
Akcja trwała godzinę
Do sprowadzenia ludzi na ziemię wykorzystano linowy system ratunkowy. Każdy z pasażerów był opuszczany jeden po drugim. W akcji brała też udział lokalna straż pożarna. Cała operacja zakończyła się w około godzinę.
Wszyscy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ziemię, nikt nie odniósł obrażeń.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: CNN/Brayden Stenz