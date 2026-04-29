Świat

Tornado przeszło przez miasto, grad zabił ptaka w zoo

Zniszczenia wywołane przez tornado w Mineral Wells w Teksasie
Zniszczenia wywołane przez tornado w Mineral Wells w Teksasie
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
We wtorek w USA panowała niebezpieczna pogoda. Przez miasto w Teksasie przeszło tornado, niszcząc budynki i raniąc mieszkańców. W Missouri zagrożeniem był z kolei grad, który okazał się śmiertelny dla jednego ze zwierząt w lokalnym zoo.

Od kilku dni południowe i środkowe regiony Stanów Zjednoczonych zmagają się z potężnym systemem burzowym. Towarzyszące mu silny wiatr i duży grad powodują poważne zniszczenia.

Tornado przeszło przez teksańskie miasto

We wtorek po południu lokalnego czasu układ burzowy przyniósł tornado w Mineral Wells w Teksasie. Jak przekazała stacja CNN, żywioł nawiedził znaczną część miasta. Spowodował poważne uszkodzenia domów i obiektów przemysłowych oraz zasypał drogi i parkingi szczątkami różnych konstrukcji. Władze wprowadziły godzinę policyjną w celu zabezpieczenia najbardziej zniszczonych obszarów.

Według informacji służb w wyniku przejścia tornada poważnie ranne zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala, a wiele innych odniosło lżejsze obrażenia. Nie było informacji o ofiarach śmiertelnych - podał Ryan Dunn, szef lokalnego oddziału straży pożarnej.

Poszkodowani mieszkańcy nie zostali pozostawieni samym sobie - jak podał szef lokalnej policji Tim Denison, władze utworzyły dla nich centrum pomocy w jednej ze szkół. Swoje usługi oferuje tam Czerwony Krzyż, a ludzie próbują się dowiedzieć, co mogą zrobić dla innych. - Jest mnóstwo nadziei. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie nie tylko od służb, które jako pierwsze zareagowały na katastrofę, ale także od społeczności - przyznał Denison.

Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową

Grad zabił ptaka w zoo

Groźna pogoda nawiedziła nie tylko Mineral Wells, ale także inne miejscowości w południowych i środkowych Stanach Zjednoczonych. W Springfield w stanie Missouri, kilkaset kilometrów na północny wschód, spadł grad o średnicy kilku centymetrów, niszcząc pojazdy i przewracając słupy energetyczne. W momencie zajścia zjawiska w mieście, w swoim aucie, był łowca burz Matt Jones. Relacjonował, że to, co widział, było szalone i chciał się jak najszybciej stamtąd wydostać.

Choć w wyniku gradu w Springfield nie zginął żaden człowiek, to takiego szczęścia nie miało jedno ze zwierząt w lokalnym zoo. Mowa o emu, dla którego gradziny o wielkości piłek tenisowych okazały się śmiertelne. Opad ranił także ptaka z rodziny rhea, podobnie jak emu będącego dużym nielotem. Poza tym grad wywołał poważne zniszczenia w infrastrukturze ogrodu zoologicznego. W związku z nimi zoo ogłosiło, że w środę będzie nieczynne.

Choć potężny układ burzowy szaleje w USA już od kilku dobrych dni, według meteorologów to nie koniec zagrożenia. Jak informuje AccuWeather, w środę będzie niebezpiecznie przede wszystkim na dwóch obszarach: od środkowego Teksasu po północno-zachodnią Florydę oraz od północno-wschodniego Tennessee po Wirginię.

Klatka kluczowa-395948
Grad w Springfield w Missouri
Źródło: Matt Jones/417 storm chasers/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Źródło: PAP, CNN, AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
