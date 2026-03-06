Logo TVN24
Tornado porwało auto. W środku była matka z córką

Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
Źródło: Fairview Emergency Management
W czwartek w nocy przez cześć Stanów Zjednoczonych przeszły tornada. Jedno z nich przyczyniło się do śmierci matki i córki. Żywioł spowodował także wiele innych zniszczeń.
Czwartkowa noc przyniosła mieszkańcom Środkowo-Zachodnich USA ekstremalną pogodę. Przez region przetoczyły się silne burze, niosące wiatr o prędkości blisko 100 kilometrów na godzinę i duży grad. W co najmniej trzech stanach - w Teksasie, Oklahomie i Kansas - pojawiły się tornada.

Tornado uderzyło w auto

Jedno z tornad przyniosło tragiczne skutki. Jak poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Major w Oklahomie, w okolicach miasta Fairview tornado uderzyło w auto, którym poruszały się matka z córką. Patrol policji drogowej znalazł je martwe w pojeździe nieopodal autostrady nr 60.

- Wiem, że rozmawiały przez telefon z kimś z rodziny. Nagle połączenie się urwało. Uważamy, że pojazd został bezpośrednio uderzony przez tornado - powiedział Anthony Robinson, szeryf hrabstwa.

Agencja zarządzania kryzysowego w Fairview zamieściła nagranie w mediach społecznościowych, na którym widać tornado szalejące w okolicach miasta. Prawdopodobnie to właśnie ono przyczyniło się do śmiertelnego wypadku.

Zniszczone przyczepy kempingowe i uszkodzone domy

Tornado wywołało także szereg zniszczeń. Na nagraniu opublikowanym przez łowców burz ze Środkowo-Zachodnich Stanów Zjednoczonych widać przewrócone przyczepy kempingowe i uszkodzone domy w miejscowościach Cleo Springs i Helena w Oklahomie.

Jak podaje portal AccuWeather, w piątek Środkowo-Zachodnie USA nadal będą zmagać się z trudną pogodą. Burze mają przejść przez największe miasta regionu, takie jak Dallas, Oklahoma City czy Kansas City. W piątek po zmroku mają dotrzeć w okolice Chicago.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: The Weather Channel, AccuWeather, 9News

Źródło zdjęcia głównego: Fairview Emergency Management

