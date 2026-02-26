Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek po południu w mieście Omaha na wschodnim skraju stanu Nebraska w USA. Na drodze w ruchliwej dzielnicy powstało zapadlisko, które pochłonęło dwa samochody. Moment zdarzenia nagrały uliczne kamery.
Na pomoc ruszyli świadkowie
Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak pod stojącymi na światłach pojazdami nagle zapada się ziemia. Lokalne służby przekazały, że kierowcom nic się nie stało. Jeden z nich opuścił pojazd o własnych siłach i od razu ruszył na pomoc kierującemu drugim samochodem. Wsparcia udzielili także przechodzący obok ludzie.
- Jesteśmy im wdzięczni za podjęcie działań i szybkie udzielenie pomocy - powiedziała rzeczniczka policji w Omaha, oficer Sarah Martier.
Prawdopodobną przyczyną powstania zapadliska była awaria miejskiego systemu wodociągów. Lokalne władze zapowiedziały dokładne zbadanie okoliczności incydentu.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: The Guardian, wowt.com
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved