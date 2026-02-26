Logo TVN24
Świat

Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie

Zapadlisko w Nebrasce
Dwa samochody wpadły do zapadliska, które powstało na drodze w największym mieście stanu Nebraska w Stanach Zjednoczonych. Na pomoc kierowcom ruszyli mieszkańcy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek po południu w mieście Omaha na wschodnim skraju stanu Nebraska w USA. Na drodze w ruchliwej dzielnicy powstało zapadlisko, które pochłonęło dwa samochody. Moment zdarzenia nagrały uliczne kamery.

Na pomoc ruszyli świadkowie

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak pod stojącymi na światłach pojazdami nagle zapada się ziemia. Lokalne służby przekazały, że kierowcom nic się nie stało. Jeden z nich opuścił pojazd o własnych siłach i od razu ruszył na pomoc kierującemu drugim samochodem. Wsparcia udzielili także przechodzący obok ludzie.

- Jesteśmy im wdzięczni za podjęcie działań i szybkie udzielenie pomocy - powiedziała rzeczniczka policji w Omaha, oficer Sarah Martier.

Prawdopodobną przyczyną powstania zapadliska była awaria miejskiego systemu wodociągów. Lokalne władze zapowiedziały dokładne zbadanie okoliczności incydentu.

Źródło: The Guardian, wowt.com

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

