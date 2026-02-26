Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie

Zapadlisko w Nebrasce Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek po południu w mieście Omaha na wschodnim skraju stanu Nebraska w USA. Na drodze w ruchliwej dzielnicy powstało zapadlisko, które pochłonęło dwa samochody. Moment zdarzenia nagrały uliczne kamery.

Na pomoc ruszyli świadkowie

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak pod stojącymi na światłach pojazdami nagle zapada się ziemia. Lokalne służby przekazały, że kierowcom nic się nie stało. Jeden z nich opuścił pojazd o własnych siłach i od razu ruszył na pomoc kierującemu drugim samochodem. Wsparcia udzielili także przechodzący obok ludzie.

- Jesteśmy im wdzięczni za podjęcie działań i szybkie udzielenie pomocy - powiedziała rzeczniczka policji w Omaha, oficer Sarah Martier.

Prawdopodobną przyczyną powstania zapadliska była awaria miejskiego systemu wodociągów. Lokalne władze zapowiedziały dokładne zbadanie okoliczności incydentu.