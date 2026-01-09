Logo TVN24
Turcja. Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa

Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wichura w prowincji Kocaeli w Turcji
Źródło: Reuters
Potężna burza, która w czwartek uderzyła w północno-zachodnią Turcję, spowodowała liczne zniszczenia w części kraju. Silny wiatr zrywał dachy z budynków, przewracał drzewa i uniemożliwiał lądowanie samolotów.

Na nagraniu udostępnionym przez turecki portal Kocaeli Gundem widać, jak silny podmuch wiatru zrywa dach budynku w gminie Dilovası w prowincji Koaceli. Chwilę później konstrukcja spada na ziemię kilkadziesiąt metrów dalej. Podobne zniszczenia zaobserwowano także w innych rejonach tej części kraju.

Gwałtowna burza przetoczyła się przez kilka miast

Biuro gubernatora prowincji Kocaeli ostrzegało, że w czwartek prędkość wiatru może wynosić od 50 do 70 km/h, a lokalnie - szczególnie w wyżej położonych obszarach - sięgać nawet 90 km/h.

Jak podają lokalne media, silnie wiejący wiatr był elementem rozległego frontu burzowego, który objął również miasta Stambuł, Bursę i Izmir. W Stambule jego prędkość miejscami przekraczała 100 km/h, co oznacza gwałtowną burzę, niewiele słabszą od huraganu.

Z powodu sztormu zawieszono wszystkie połączenia promowe w Stambule i Bursie. W kilku dzielnicach metropolii powalone drzewa uszkodziły samochody i zablokowały ulice. Jedna osoba została ranna. Trudne warunki pogodowe odbiły się także na ruchu lotniczym. Silny wiatr utrudniał lądowania kilku maszyn, a jeden z samolotów musiał przerwać podejście do lądowania na lotnisku Sabiha Gokcen zaledwie kilka sekund przed zetknięciem się z pasem startowym.

Tureckie służby usuwają skutki wichury, a meteorolodzy ostrzegają, że niestabilna pogoda w regionie może utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych dni.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, Simple Flying, Daily Sabah

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

