Tornado w Alabamie. Nagranie
Tornado przeszło w piątek po południu przez hrabstwo Tuscaloosa położone w amerykańskim stanie Alabama. Jak podały lokalne media, żywioł uszkodził linie energetyczne w tej okolicy i powalił drzewa. Nie odnotowano żadnych rannych ani ofiar śmiertelnych. Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała dla tego regionu ostrzeżenie przed tornadem.
Kamera samochodowa zarejestrowała, jak tornado przechodzi nad autostradą międzystanową numer 20 w Alabamie. Wirujący, groźnie wyglądający lej udało się uchwycić na nagraniu prowadzącej wówczas auto Shelley Metzger. Kobieta powiedziała, że otrzymała ostrzeżenie przed tornadem dopiero kilka minut po tym, jak zobaczyła to zjawisko na niebie.
Źródło: CNN