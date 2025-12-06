Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX

Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Lokalna stacja KXXV podała, że do zdarzenia doszło w mieście McGregor. Pod koniec listopada w godzinach porannych jedna z mieszkanek nagle usłyszała potężny huk i poczuła silne wstrząsy, typowe dla testów w zlokalizowanej po sąsiedzku testowej bazie SpaceX. Hukowi towarzyszył jednak drugi hałas, którego źródła początkowo nie mogła określić. Gdy zajrzała do kuchni, zobaczyła, że część szafek kuchennych leżała potrzaskana na ziemi.

"Wszystko się trzęsie"

Kobieta przekazała, że incydent wydarzył się nagle. Szafki nadawały się do wyrzucenia, nie udało się uratować także trzymanych w nich produktów spożywczych. W rozmowie z lokalnym nadawcą podkreśliła, że wstrząsy i drgania spowodowane działalnością SpaceX są od dawna problemem, który odczuwa wielu sąsiadów.

- Są dni, kiedy jest naprawdę głośno i wszystko się trzęsie, czasami nawet grzechoczą okna - opowiadała.

Utrata mienia okazała się dla kobiety poważnym kłopotem, ponieważ była ona bezrobotną, samotną matką. Na pomoc ruszyli sąsiedzi, którzy pomogli w sprzątaniu i dostarczyli niezbędne produkty spożywcze. Stacja zwróciła się do SpaceX z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale nie otrzymała odpowiedzi