Świat

Wody wyrzuciły je na plażę. Pomogli wolontariusze

Źródło: Taiwan Coast Guard, Reuters
Stado orek utknęło na plaży położonej w pobliżu podwieszanego mostu Danjiang w Nowym Tajpej - najdłuższej w swojej klasie konstrukcji na świecie. Ssakom morskim postanowili pomóc wolontariusze i straż przybrzeżna.

Wody Pacyfiku wyrzuciły na brzeg cztery orki najmniejsze, czyli ferezy małe. Ssaki utknęły na plaży w rejonie Nowego Tajpej na Tajwanie, niedaleko nieotwartego jeszcze mostu Danjiang, i nie mogły samodzielnie wrócić do oceanu. Miejscowa straż przybrzeżna we współpracy z wolontariuszami postanowiła pomóc zwierzętom.

Akcja ratunkowa

Na nagraniu udostępnionym przez straż przybrzeżną widać, jak ratownicy okrywają orki mokrymi kocami i polewają je wodą morską. Jak podała agencja informacyjna Reuters, ssaki zostały przetransportowane do specjalistycznego ośrodka pomocy zwierzętom morskim w Keelung na północno-wschodnim krańcu Tajwanu.

W środę tajwańska organizacja badająca walenie Taiwan Cetacean Society przekazała, że uratowane orki to dwa samce i dwie samice, z których jedna jest w ciąży. Eksperci poinformowali, że zwierzęta miały lekką niedowagę i stan zapalny, ale wracają powoli do zdrowia. Niedługo zostaną wypuszczone na wolność.

Biologia gatunku

Orka najmniejsza, czyli fereza mała (Feresa attenuata) to morski ssak należący do rodziny delfinowatych (Delphinidae). Występuje we wszystkich oceanach poza Arktycznym. Średnia długość ciała tego gatunku wynosi do 2,8 metra, a masa sięga 156 kilogramów. Orki najmniejsze żyją w stadach, a ich podstawowym pokarmem są głowonogi i małe ryby.

Most Danjiang ma połączyć dzielnice Nowego Tajpej położone na przeciwległych brzegach rzeki Danshui He. To najdłuższy jednofilarowy most podwieszany na świecie. Jego otwarcie zaplanowane jest na drugi tydzień maja.

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
