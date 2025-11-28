Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne

Osuwisko na Tahiti Źródło: Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Osiem osób zginęło w wyniku osunięcia się ziemi w mieście Afaahiti na wschodzie Tahiti - poinformował na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron. Do tragedii doszło w środę po tygodniu ulewnych deszczy. Prezydent zapewnił o wsparciu narodu francuskiego dla rodzin, które ucierpiały przez osuwiska ziemi.

- Śledzę pracę ratowników, strażników, żandarmów (...) zaangażowanych bez ustanku w poszukiwanie zaginionych i zabezpieczenie okolicy - napisał Macron na X.

J’adresse aux familles touchées par le drame d’Afaahiti tout le soutien de la Nation, alors que sept vies ont été perdues et que des personnes restent portées disparues.



Zeszło kolejne osuwisko

Francuski komisarz ds. Polinezji Francuskiej Alexandre Rochatte powiedział, że 30-metrowa lawina błotna zmiotła jeden dom, powodując jego zderzenie z drugim. Od razu rozpoczęto akcję ratunkową, jednak musiała ona zostać zawieszona na kilka godzin po tym, jak drugie osuwisko niemal zmiotło członków ekipy ratowniczej. Gdy teren został na powrót zabezpieczony, poszukiwania wznowiono.

Tahiti jest częścią Polinezji Francuskiej, która składa się ze 118 wysp i jest terytorium zamorskim Francji. Między 1966 a 1996 rokiem Francja prowadziła próby nuklearne na poligonie zlokalizowanym na atolu koralowym Mururoa.

