Służby postawione w stan najwyższej gotowości

Niespokojny region

Grecja jest położona na kilku liniach uskoków, przez co okresowo dochodzi tam do trzęsień ziemi. Według laboratorium sejsmologicznego Uniwersytetu Ateńskiego, między 26 stycznia a 13 lutego u wybrzeży wysp archipelagu Cyklady odnotowano ponad 18,4 tysiące trzęsień ziemi, głównie o małej magnitudzie. Wcześniej w tym roku doszło do silnych wstrząsów na Santorini, co zmusiło władze do ewakuowania tysięcy osób i zamknięcia szkół na wyspie.