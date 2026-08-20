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Silne trzęsienie ziemi w Peru

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Trzęsienie ziemi w Peru
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
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W czwartek Peru nawiedziło trzęsienie ziemi. Według informacji Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) miało magnitudę 6,7.

Epicentrum wstrząsu, do którego doszło o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce), znajdowało się na głębokości 99 kilometrów i około 31 kilometrów na północny zachód od leżącego na wysokości ponad trzech tysięcy metrów n.p.m. miasta Upahuacho, w regionie Ayacucho. Trzęsienie ziemi według danych Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) miało magnitudę 6,7. Na razie brak informacji o możliwych ofiarach.

Dyrektor Instytutu Geofizycznego Peru (IGP), Hernando Tavera, stwierdził, że głębokość trzęsienia ziemi zapobiegła poważnym zniszczeniom. - Mieszkańcy z obawy wyszli na ulice - mówił ekspert w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP.

Trzęsienie ziemi w Peru

Jak przekazała USGS, wstrząsy były odczuwalne w niemal całej, południowej części Peru, w tym w oddalonych od epicentrum o ponad 250 km w linii prostej na północ mieście Ica i na południe - Arequipie.

Zachodnia część obu kontynentów amerykańskich, wzdłuż pasm górskich Kordylierów na północy i Andów na południu, jest częścią Pacyficznego Pierścienia Ognia - obszaru o wzmożonej aktywności sejsmicznej. Agencja informacyjna Reuters przypomniała, że w 2007 r. w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,9 w peruwiańskim regionie Ica zginęło blisko 600 osób.

To zarazem trzecie w ostatnich tygodniach silne trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. W drugiej połowie czerwca seria wstrząsów o magnitudzie od 7,2 do 7,5 dotknęła północną Wenezuelę, a 10 sierpnia trzęsienie o magnitudzie 7,5 nawiedziło zachodnią Kolumbię

>>> CZYTAJ TEŻ: Trzęsienie ziemi w Kolumbii. "Szansa na odnalezienie ocalałych maleje"

Trzęsienie ziemi w Peru
Trzęsienie ziemi w Peru
Źródło zdjęcia: USGS
Źródło: PAP, USGS, Reuters
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Tagi:
Perutrzęsienie ziemi
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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