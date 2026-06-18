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Agresywny samiec? One już o tym wiedzą

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Delfiny butlonose
Delfin Mimmo w Wenecji
Źródło wideo: Reuters/Natural History Museum of Venice
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Samice delfinów rozpoznają dźwięki wydawane przez samców i potrafią ostrzegać się przed natarczywymi osobnikami - tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Badacze monitorowali populację delfinów butlonosych z Zatoki Rekina w Australii. Przedmiotem obserwacji była grupa samic i ich zachowania wobec napastliwych delfinów.

Samce delfinów potrafią być bardzo agresywne. Zaobserwowano, że podczas godów osobniki płci męskiej gryzą samice, uderzają je płetwami, a nawet taranują ciałem, jeśli te próbują uciec. Zauważono tez, że w populacji z Zatoki Rekina samce są również bardziej skłonne do stosowania przymusu.

W badaniu połączono wieloletnie obserwacje dzikich delfinów z eksperymentem terenowym. Naukowcy wykorzystali nagrania charakterystycznych "gwizdów popisowych" 11 dorosłych samców. Delfiny używają takich dźwięków jak imion - potrafią rozpoznawać po nich konkretne osobniki. Badacze odtwarzali nagrania 17 dorosłym samicom za pomocą głośnika i obserwowali ich reakcje. Większość samic usłyszała gwizdy kilku różnych samców. W tym samym czasie nad wodą latał dron, który rejestrował moment usłyszenia dźwięku i zachowanie zwierząt.

Eksperyment miał pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy samice rozpoznają potencjalnie agresywnych samców po gwizdach i czy próbują ich unikać jeszcze zanim dojdzie do kontaktu.

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Tak samice delfinów rozróżniają samców

Co się okazało? Żeńskie osobniki, które były płodne lub miały wkrótce osiągnąć płodność, natychmiast odpływały i trzymały się z daleka tak długo, dopóki słyszały gwizd samca znanego z częstego nękania samic podczas prób kopulacji.

"Samice gotowe do rozmnażania znacznie silniej reagowały na głos samców stosujących przymus" - napisali autorzy badania w swojej publikacji na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Reakcje delfinów nie zawsze wynikały z wcześniejszych doświadczeń z danym samcem. Naukowcy sugerują, że delfiny uczą się, które samce najczęściej nękają samice nie tylko poprzez osobiste doświadczenia, lecz także obserwacje ich zachowań wobec innych. Badanie nie precyzuje, w jaki sposób samice zdobywają te informacje. Wskazuje tylko, że potrafią one rozróżniać poszczególnych samców i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie.

Naukowcy badali odgłosy delfinów butlonosych
Naukowcy badali odgłosy delfinów butlonosych
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Ochrona młodych

"Wykazaliśmy, że samice potrafią wykorzystywać indywidualne sygnały głosowe do rozróżniania samców na podstawie ich dotychczasowych zachowań. To pozwala im unikać niechcianych interakcji" - stwierdzili naukowcy.

Dzięki unikaniu agresywnych samców, żeńskie osobniki delfinów mogą zwiększyć swoje szanse na skuteczną reprodukcję. Ponadto samice często unikają samców, z którymi już się pokryły. Dzięki temu żaden męski osobnik nie będzie miał pewności, czy potomstwo jest jego. To skutecznie chroni młode, ponieważ zabijanie własnych jest udokumentowanym zachowaniem wśród delfinów.

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Nie tylko głos

Alice Bouchard - jedna z współautorek publikacji - jako najciekawszy aspekt badania wskazuje coś innego.

Choć samice rozpoznają samców, których należy unikać, dzięki indywidualnym gwizdom są też w stanie znaleźć potencjalnego partnera. Bouchard informuje jednak, że konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć tę zależność. W przyszłości chciałaby dowiedzieć się, co sprawia, że samiec jest postrzegany jako atrakcyjny oraz czy preferencje samic ostatecznie wpływają na wybór ojca młodych.

- Badanie daje nam jaśniejszy obraz tego, na co faktycznie reagują samice. Wiemy teraz, że sposób bycia oraz zachowania samca wpływają na to, jak bardzo samice go unikają, co dostarcza nam ważnych informacji na temat cech, na które zwracają uwagę samice - mówi Bouchard.

Redagowali map i dd

Źródło: PNAS, phys.org, National Geographic
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Tagi:
zwierzętaAustraliaBiologia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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