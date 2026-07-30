Świat Pożary w Grecji. Ofiary śmiertelne wśród strażaków. "Czarny dzień" Krzysztof Posytek |

Silny wiatr utrudnia greckim strażakom gaszenie pożarów na Krecie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS

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Najgroźniejszy pożar szaleje na Krecie, w południowej części jednostki regionalnej Retimno. W walce z ogniem zginęło tam dwóch strażaków - zostali otoczeni przez płomienie w pobliżu miejscowości Kria Vrisi, gdy przejeżdżali z jednego frontu do drugiego. Maria Lioni, zastępczyni zarządcy Retimno nazwała środę "czarnym dniem", a ostatnią noc "koszmarną".

Pożar na Krecie. Ewakuacje mieszkańców i turystów

Szalejący żywioł wymusił szeroko zakrojoną ewakuację. Grecki dziennik "Kathimerini" podał, że władze przetransportowały w bezpieczniejsze miejsca około 8000 mieszkańców i turystów z Kria Vrisi oraz pobliskich miejscowości. Ewakuacja odbywała się zarówno drogą lądową, jak i morską.

W czwartek akcję gaśniczą na Krecie utrudniała pogoda. Jak podał dziennik "Proto Thema", samoloty gaśnicze nie mogły wzbić się w powietrze z powodu bardzo silnego wiatru - w czwartek rano w południowym Retimno porywy sięgały 125 kilometrów na godzinę. Śmigłowcom udało się wystartować, ale nie były w stanie dotrzeć do pożaru.

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Grecja walczy z pożarami Płonie grecka Kreta Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS Płonie grecka Kreta Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS Strażacy walczą z pożarami na Krecie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS Strażacy walczą z pożarami na Krecie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS W walce z pożarami na Krecie pomagają wolontariusze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS W walce z pożarami na Krecie pomagają wolontariusze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS W walce z pożarami na Krecie pomagają wolontariusze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NIKOS CHALKIADAKIS Pożar na wyspie Lesbos, Grecja Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Pożar na wyspie Lesbos, Grecja Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Pożar na wyspie Lesbos, Grecja Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ELIAS MARCOU

W Grecji trwają pożary, a mogą wybuchnąć kolejne

Płonie nie tylko Kreta, lecz także inne rejony Grecji. Ogień pojawił się między innymi na wyspie Lesbos, w północno-wschodniej części Morza Egejskiego. W czwartek żywioł był już opanowany, a kilkudziesięciu strażaków próbowało nie dopuścić do nawrotu pożaru. Roślinność paliła się także na kontynencie - w okolicach Agreanos w południowej części Peloponezu w walce z ogniem zginął strażak.

W czwartek sytuacja pożarowa w Grecji wciąż ma być trudna. Pogoda będzie zwiększać ryzyko pojawienia się ognia w regionie Aten, na wyspie Eubea, wschodnim Peloponezie, na Cykladach oraz na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego: Chios, Ikarii, Lesbos i Samos. Pożary wybuchają także w pobliskiej Turcji, w tym w turystycznych regionach na południu kraju.

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