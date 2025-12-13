Uciekali z zalanych domów w środku nocy. "Historyczna sytuacja"

Ulewy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych przyniosło zjawisko rzeki atmosferycznej - tunel aerodynamiczny transportujący wilgotne powietrze z obszarów tropikalnych w stronę lądu. Towarzyszące jej opady deszczu i śniegu bardzo często mają gwałtowny charakter.
Wielka ewakuacja
Szczególnie trudna sytuacja panowała wzdłuż rzeki Skagit, w hrabstwie o tej samej nazwie. W piątek w mieście Mount Vernon zanotowano najwyższy w historii stan wody wynoszący 11,6 metra. W sąsiednim Burlington rzeka wystąpiła z brzegów, zmuszając władze do wydania nakazu ewakuacji dla całego miasta. Około tysiąc mieszkańców musiało opuścić domy natychmiast, w środku nocy. Po kilku godzinach nakaz ewakuacji dla części miasta został cofnięty, ale nie wszyscy mogli wrócić do domów.
- To historyczna sytuacja - powiedział gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson podczas piątkowej konferencji prasowej. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej informować o niebezpieczeństwie.
W ewakuacji pomagali żołnierze Gwardii Narodowej i przedstawiciele biura szeryfa, którzy chodzili od drzwi do drzwi i informowali mieszkańców o sytuacji. Niektóre domy zostały zalane przez błotniste wody, a służby podpływały do uwięzionych mieszkańców na nadmuchiwanych pontonach, by przetransportować ich w bezpieczne miejsce.
Nadciągają kolejne rzeki
W piątek po południu opady deszczu zaczęły słabnąć, a część dróg została udrożniona, umożliwiając pierwsze powroty do domów. Lokalny departament straży pożarnej ostrzegł mieszkańców, by podczas podróży nie przejeżdżali przez wody powodziowe i unikali dróg oznaczonych jako niebezpieczne.
Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w przyszłym tygodniu Waszyngton mają nawiedzić kolejne opady. Kolejna rzeka atmosferyczna ma dotrzeć do hrabstwa Skagit w niedzielę wieczorem, a deszcz ma z przerwami padać do środy. Meteorolodzy ostrzegli, że burze te mogą spowodować kolejne powodzie.
Autorka/Autor: ast
Źródło: Reuters, CNN
Źródło zdjęcia głównego: Mount Vernon Fire Department/Facebook