Uciekali z zalanych domów w środku nocy. "Historyczna sytuacja"

Podtopienia w hrabstwie Skagit Źródło: Reuters

Ulewy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych przyniosło zjawisko rzeki atmosferycznej - tunel aerodynamiczny transportujący wilgotne powietrze z obszarów tropikalnych w stronę lądu. Towarzyszące jej opady deszczu i śniegu bardzo często mają gwałtowny charakter.

Wielka ewakuacja

Szczególnie trudna sytuacja panowała wzdłuż rzeki Skagit, w hrabstwie o tej samej nazwie. W piątek w mieście Mount Vernon zanotowano najwyższy w historii stan wody wynoszący 11,6 metra. W sąsiednim Burlington rzeka wystąpiła z brzegów, zmuszając władze do wydania nakazu ewakuacji dla całego miasta. Około tysiąc mieszkańców musiało opuścić domy natychmiast, w środku nocy. Po kilku godzinach nakaz ewakuacji dla części miasta został cofnięty, ale nie wszyscy mogli wrócić do domów.

- To historyczna sytuacja - powiedział gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson podczas piątkowej konferencji prasowej. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej informować o niebezpieczeństwie.

W ewakuacji pomagali żołnierze Gwardii Narodowej i przedstawiciele biura szeryfa, którzy chodzili od drzwi do drzwi i informowali mieszkańców o sytuacji. Niektóre domy zostały zalane przez błotniste wody, a służby podpływały do uwięzionych mieszkańców na nadmuchiwanych pontonach, by przetransportować ich w bezpieczne miejsce.

Per Skagit Co Officials: Residents near Sterling Rd must evacuate immediately. Rising waters have crossed north of Hwy 20. Leave now.



Los residentes cercanos a Sterling Road deben evacuar inmediatamente. El aumento de las aguas ha cruzado al norte de la autopista 20. Vete ya. pic.twitter.com/LhvLIImCC3 — NWS Seattle (@NWSSeattle) December 12, 2025 Rozwiń

Nadciągają kolejne rzeki

W piątek po południu opady deszczu zaczęły słabnąć, a część dróg została udrożniona, umożliwiając pierwsze powroty do domów. Lokalny departament straży pożarnej ostrzegł mieszkańców, by podczas podróży nie przejeżdżali przez wody powodziowe i unikali dróg oznaczonych jako niebezpieczne.

Według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w przyszłym tygodniu Waszyngton mają nawiedzić kolejne opady. Kolejna rzeka atmosferyczna ma dotrzeć do hrabstwa Skagit w niedzielę wieczorem, a deszcz ma z przerwami padać do środy. Meteorolodzy ostrzegli, że burze te mogą spowodować kolejne powodzie.

