Północno-zachodnie Stany Zjednoczone i południowo-zachodnią Kanadę od kilku dni nawiedzają silne opady deszczu. Największe ulewy przyniosło zjawisko zwane rzeką atmosferyczną. To korytarz podwyższonej wilgotności w atmosferze, który jest w stanie przenieść ogromne ilości pary wodnej z obszarów tropikalnych nad ląd w średnich szerokościach geograficznych. Powstaje w wyniku tworzenia się wąskich, ale bardzo porywistych strumieni wiatru. Gdy rzeka atmosferyczna dociera do lądu, opada w postaci ulewnych opadów deszczu lub śniegu.

Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) na rozległych obszarach północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku opady wyniosły od 125 do nawet ponad 250 litrów na metr kwadratowy. Pogoda najbardziej dała się we znaki w części stanu Waszyngton, gdzie ogłoszono alarm powodziowy w Górach Kaskadowych i Olympic Mountains w zatoce Puget Sound, a także w północnej części stanu Oregon. Ten sam układ burzowy wywołał ulewy i powodzie w zachodniej części stanu Montana oraz na północnym krańcu stanu Idaho.

Akcje ratownicze z pomocą helikoptera

Jednym z rejonów dotkniętych przez powódź jest hrabstwo Whatcom. Woda uszkodziła tam wał przeciwpowodziowy na rzece Nooksack, co doprowadziło do zalania miejscowości Sumas, Nooksach, Everson, Marietta oraz części Ferndale.

W wielu miejscach poziom wody wzrósł powyżej poziomu zarejestrowanego podczas poważnej powodzi z 2021 roku. W mieście Sumas woda sięgała od 90 centymetrów do nawet 4,5 metra, uniemożliwiając ucieczkę niektórym mieszkańcom. Czworo z nich zostało uwięzionych na strychu swojego domu. Lokalne służby nie były w stanie im pomóc z powodu wysokiego poziomu wody, dlatego na miejsce wezwano helikoptery. Z ich pomocą udało się uratować mieszkańców.

W Sumas uratowano w piątek między 25 a 30 osób. W akcjach ratowniczych służbom pomagali mieszkańcy, w tym rolnicy, którzy udostępnili swoje ciągniki. Uratowane osoby znalazły schronienie w sąsiednim mieście Lynden. Nie był to pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy miasto zostało zalane - To już trzecia poważna powódź, jaka nawiedziła Sumas w ciągu ostatnich pięciu lat. Wielu naszych mieszkańców dopiero wracało do normalności po tym, gdy zaledwie kilka lat temu stracili wszystko - powiedział CNN David Moe, zastępca szefa straży pożarnej hrabstwa Whatcom.

Akcja ratunkowa w mieście Sumas w stanie Waszyngton Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Do akcji z udziałem helikoptera doszło także w hrabstwie King. Tamtejsze biuro szeryfa opublikowało wideo, na którym widać, jak służby za pomocą drona podają kamizelkę ratunkową mężczyźnie uwięzionemu na dachu swojego auta. Rzecznik biura szeryfa przekazał, że to pierwszy raz, gdy dostarczono kamizelkę ratunkową w taki sposób. Mężczyzna został następnie uratowany za pomocą helikoptera.

Służby wykorzystały drona, by podać kamizelkę mężczyźnie uwięzionemu na dachu auta Źródło: CNN

Rekordowy stan czterech rzek w Waszyngtonie

Ogólnie rzecz biorąc, około 100 tysięcy mieszkańców zachodniej części stanu Waszyngton otrzymało zalecenie ewakuacji, wzywający do natychmiastowego przeniesienia się na wyżej położone tereny - przekazała agencja Reutera. Jak poinformowała Karina Shagren, rzeczniczka stanowego wydziału zarządzania kryzysowego, większość to mieszkańcy wiejskiego hrabstwa Skagit na północ od Seattle. Ponad 3,8 tysiąca ludzi potrzebowało tymczasowego schronienia.

Rekordowy stan wód zarejestrowano na czterech rzekach w stanie Waszyngton: Skagit, Snohomish, Cedar i Nooksack. Poziom wody w trzech pierwszych był wyższy niż podczas dużych powodzi z 1990 roku. Według władz stanowych w całym regionie zamknięto ponad 30 autostrad i dziesiątki mniejszych dróg. Kilka długich odcinków głównej linii kolei towarowej obsługującej północno-zachodnie wybrzeże Pacyfiku zostało zmytych lub wyłączonych z użytku z powodu powodzi.

Groźna pogoda w Kanadzie. "Sytuacja jest bardzo dynamiczna"

W Kolumbii Brytyjskiej pięć z sześciu kanadyjskich autostrad prowadzących do portowego miasta Vancouver zostało zamkniętych w wyniku powodzi, spadających skał i ryzyka lawin - poinformowały w czwartek lokalne władze. "Sytuacja się zmienia i jest bardzo dynamiczna" - przekazało Ministerstwo Transportu Kolumbii Brytyjskiej, prowincji, w której znajduje się Vancouver, czyli największy port w kraju.

Pod koniec 2021 r. w wyniku rzeki atmosferycznej w ciągu dwóch dni na południową część Kolumbii Brytyjskiej spadła miesięczna norma opadów doprowadzając do powodzi i lawin błotnych, które zabiły cztery osoby i spowodowały szkody o wartości ponad 500 milionów dolarów kanadyjskich (363,35 milionów dolarów amerykańskich).

Skutki powodzi w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Opady ustały, ale nadchodzą kolejne

W piątek opady w stanie Waszyngton ustały, ale służby meteorologiczne ostrzegły, że to nie koniec zagrożenia ze strony pogody w najbliższym czasie. W następnym tygodniu spodziewane są bowiem kolejne ulewy niesione przez rzekę atmosferyczną.

Takie zjawiska nie są rzadkością na pacyficznym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Meteorolodzy twierdzą jednak, że jeśli globalne ocieplenie spowodowane zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka będzie postępować w obecnym tempie, to w ciągu tego stulecia intensywne opady będą prawdopodobnie coraz częstsze i bardziej niebezpieczne.