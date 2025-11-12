Logo TVN24
Świat

Portugalia. Wulkan Santa Bárbara powoli się budzi

AdobeStock_1268298260
Erupcja wulkanu Merapi w Indonezji
Źródło: INDONESIA MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES/Reuters
Wulkan Santa Bárbara, położony na portugalskiej Terceirze, powoli się budzi. Eksperci odnotowali w ostatnim czasie zwiększoną aktywność sejsmiczną na wyspie należącej do archipelagu Azorów.

Wulkan Santa Bárbara znajduje się w zachodniej części wyspy. Zdaniem portugalskich ekspertów powoli się budzi, powodując wstrząsy sejsmiczne, które w ostatnich dniach osiągnęły magnitudę 3,9. W związku ze zwiększoną aktywnością sejsmiczną władze rządu regionalnego Azorów podniosły poziom ostrzeżenia dotyczącego wulkanu ze "stabilnego" do "reaktywacji".

Wulkan w Portugalii może wejść w fazę erupcji

Według naukowców z Instytutu Wulkanologii Uniwersytetu Azorskiego (IVAR) notowane od końca października coraz częstsze wstrząsy mają związek z wybudzeniem się Santa Bárbary. Badacze nie wykluczają, że w najbliższym czasie wulkan wejdzie w fazę erupcji. Badacze z IVAR odnotowali, że choć od 2005 r. azorski wulkan wchodził w fazę erupcji ponad dwadzieścia razy, to podkreślają, że w ostatnich latach nie był on jednak aktywny. Jak przekazał geolog Joao Gaspar z IVAR, w związku ze znacznie podwyższoną wobec pierwszych miesięcy tego roku aktywnością sejsmiczną na wyspie rozpoczęto analizę powietrza w rejonie wulkanu Santa Bárbara oraz wody z przepływających w jego sąsiedztwie rzek. Dodał, że badania te potrwają do piątku.

Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
Źródło: AdobeStock

Tymczasem, jak odnotował Ośrodek Informacji ds. Obserwacji Sejsmicznej i Wulkanicznej Azorów (CIVISA), notowane na początku listopada wstrząsy sejsmiczne odczuwalne były nie tylko na Terceirze, ale również na położonej na zachód od tego lądu wyspie Sao Jorge. Według ośrodka badawczego epicentrum wstrząsów występowało w rejonie wulkanu Santa Barbara na głębokości 3-4 km. Przedstawiciele CIVISA spodziewają się nasilenia intensywności wstrząsów na Terceirze, przypominając, że ostatnie sięgnęły poziomu pięć w 12-stopniowej skali Mercallego.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

