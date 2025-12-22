Od dekad nie było ich tu tak wiele. 2025 został ich rokiem

10-latka pomogła uratować ośmiornicę. Polewała zwierzę wodą z zabawkowego wiaderka

Pod koniec każdego roku Wildlife Trusts, brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się ochroną przyrody, publikuje przegląd stanu mórz w ostatnich 12 miesiącach. Grupa nazwała 2025 "Rokiem kwitnącej ośmiornicy".

Najwięcej ośmiornic od ponad 70 lat

Stało się tak nie bez powodu - u wybrzeży Wielkiej Brytanii zaobserwowano w tym roku rekordową liczbę ośmiornic. Wildlife Trusts podało, że było ich najwięcej od 1950 roku. Twierdzenie organizacji potwierdzają oficjalne dane, według których latem 2025 roku rybacy wyłowili u wybrzeży Wielkiej Brytanii ponad 1200 ton ośmiornic. Od 2021 roku tylko raz wyłowiono ponad 200 ton tych zwierząt.

Wildlife Trusts uważa, że za nagłe zwiększenie populacji ośmiornic odpowiadają zmiany klimatu, przez które wody wokół Wielkiej Brytanii są cieplejsze. Eksperci twierdzą, że większość zaobserwowanych osobników to ośmiornice zwyczajne (Octopus vulgaris), powszechnie spotykane w cieplejszym Morzu Śródziemnym. Wolontariusze Wildlife Trusts w Kornwalii i Devon na południu Wielkiej Brytanii odnotowali na jednym odcinku wybrzeża wzrost liczby obserwacji o ponad 1500 procent w porównaniu z 2023 rokiem.

- To było naprawdę wyjątkowe. Widzieliśmy ośmiornice przemieszczające się odrzutem. Widzieliśmy ośmiornice kamuflujące się, wyglądające jak wodorosty. Widzieliśmy, jak się czyszczą. Widzieliśmy nawet, jak chodzą, używając dwóch odnóży, by nonszalancko oddalić się od nurka pod wodą - powiedział Matt Slater z oddziału Wildlife Trusts z Kornwalii.

U wybrzeży Wielkiej Brytanii zaobserwowano największą liczbę ośmiornic od dziesięcioleci Źródło: Shutterstock

Czy ośmiornice będą miały co jeść?

Na razie eksperci nie są pewni, czy wzrost liczby ośmiornic ma charakter stały czy cykliczny. Jeśli prawdziwe jest to drugie, to oznaczałoby, że populacja tych zwierząt powróci do bardziej typowego poziomu po tegorocznym rozkwicie. Wildlife Trusts ostrzega, że jeśli liczebność ośmiornic pozostanie na wysokim poziomie, to mogą mieć one problemy ze zdobyciem pożywienia. Zwierzęta te żywią się głównie skorupiakami, takimi jak homary i kraby.

- Ośmiornice mają wpływ na gatunki skorupiaków u naszych wybrzeży. W konsekwencji będą miały wpływ na nasz przemysł rybny, który również poławia te gatunki - przyznała w rozmowie z BBC Ruth Williams, szefowa działu morskiego w Wildlife Trusts. - Pojawiają się jednak także szanse i nasza branża rybacka prowadzi obecnie badania w tym zakresie, by spróbować dostosować się do zmian w rybołówstwie, które są obserwowane wskutek zmian klimatu - dodała.

W corocznym raporcie organizacja poinformowała także o wzroście populacji innych gatunków zwierząt. Mowa tu przede wszystkim o maskonurach - ich liczba na świecie maleje, ale na wyspie Skomer u wybrzeży Walii zaobserwowano ich rekordowe 46 tysięcy. Dzięki działaniom ochronnym z oddziału Wildlife Trusts w Ulsterze, mającym na celu usunięcie inwazyjnych szczurów wędrownych, ptaki te pojawiły się także na wyspie Muck w Szkocji. Ponadto odnotowano rekordową liczbę fok szarych na wybrzeżu Kumbrii w północno-zachodniej Anglii.