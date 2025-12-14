Burza Emilia na Maderze. Wiało tak, że łamały się drzewa

Burza Emilia na Maderze Źródło: Junta de freguesia de Machico/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W wyniku uderzenia burzy Emilia służby na Maderze interweniowały w sobotę ponad 300 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło połamanych drzew (ponad 180), a także zerwanych linii energetycznych.

Zawalony dach domu, odwołane loty

Najbardziej pogoda dała się we znaki w mieście Funchal - tam interwencji było najwięcej. Jednak do najpoważniejszego zdarzenia związanego z gwałtowną pogodą doszło w gminie Santa Cruz. Tam w jednej z miejscowości zawalił się dach domu - jedna osoba została ewakuowana.

Porywy wiatru sięgały blisko 100 kilometrów na godzinę. Władze ostrzegały mieszkańców przed gwałtowną pogodą, w tym przed zbliżaniem się do obszarów położonych tuż nad oceanem. Niektóre drogi zostały prewencyjnie zamknięte. Ponadto mieszkańcom zalecano unikanie niepotrzebnych podróży.

Żywioł spowodował też znaczne utrudnienia w lotach samolotów.

Rozwiń