Burza Emilia na Maderze. Wiało tak, że łamały się drzewa

W wyniku uderzenia burzy Emilia służby na Maderze interweniowały w sobotę ponad 300 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło połamanych drzew (ponad 180), a także zerwanych linii energetycznych.
Zawalony dach domu, odwołane loty
Najbardziej pogoda dała się we znaki w mieście Funchal - tam interwencji było najwięcej. Jednak do najpoważniejszego zdarzenia związanego z gwałtowną pogodą doszło w gminie Santa Cruz. Tam w jednej z miejscowości zawalił się dach domu - jedna osoba została ewakuowana.
Porywy wiatru sięgały blisko 100 kilometrów na godzinę. Władze ostrzegały mieszkańców przed gwałtowną pogodą, w tym przed zbliżaniem się do obszarów położonych tuż nad oceanem. Niektóre drogi zostały prewencyjnie zamknięte. Ponadto mieszkańcom zalecano unikanie niepotrzebnych podróży.
Żywioł spowodował też znaczne utrudnienia w lotach samolotów.
Autorka/Autor: dd
Źródło: RPT, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Junta de freguesia de Machico/Facebook