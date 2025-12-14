Logo TVN24
Świat

Burza Emilia na Maderze. Wiało tak, że łamały się drzewa

Madera
Burza Emilia na Maderze
Źródło: Junta de freguesia de Machico/Facebook
Do portugalskiej Madery w weekend dotarła burza Emilia. W związku z groźną pogodą służby interweniowały kilkaset razy.

W wyniku uderzenia burzy Emilia służby na Maderze interweniowały w sobotę ponad 300 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło połamanych drzew (ponad 180), a także zerwanych linii energetycznych.

Zawalony dach domu, odwołane loty

Najbardziej pogoda dała się we znaki w mieście Funchal - tam interwencji było najwięcej. Jednak do najpoważniejszego zdarzenia związanego z gwałtowną pogodą doszło w gminie Santa Cruz. Tam w jednej z miejscowości zawalił się dach domu - jedna osoba została ewakuowana.

Porywy wiatru sięgały blisko 100 kilometrów na godzinę. Władze ostrzegały mieszkańców przed gwałtowną pogodą, w tym przed zbliżaniem się do obszarów położonych tuż nad oceanem. Niektóre drogi zostały prewencyjnie zamknięte. Ponadto mieszkańcom zalecano unikanie niepotrzebnych podróży.

Żywioł spowodował też znaczne utrudnienia w lotach samolotów.

Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Więcej o sytuacji na Maderze przeczytasz tutaj:

Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok

BIZNES

Autorka/Autor: dd

Źródło: RPT, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Junta de freguesia de Machico/Facebook

Madera, Portugalia
