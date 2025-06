"Nasz znajomy zaczął nas budzić. To się paliło nad nami". Polacy o pożarze w Chorwacji

Ogień pojawił się w rejonie chorwackich miejscowości Pisak i Marušići przed godziną 7 w sobotę. Do akcji gaśniczej włączyli się mieszkańcy. Ogień, rozprzestrzeniający się po obu stronach zamkniętej już nadmorskiej autostrady, dosięgnął kilku domów. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr.

Z uwagi na trudno dostępny rejon w akcji uczestniczą samoloty gaśnicze. Do walki z żywiołem zaangażowano ochotnicze oddziały straży pożarnej i wszystkich strażaków żupanii splicko-dalmatyńskiej (odpowiednik polskiego województwa).

Ewakuacja turystów i lokalnej społeczności

W związku z pożarem z miejscowości Mimice ewakuowano część jej mieszkańców, a także i turystów. Jak przekazał szef straży pożarnej Slavko Tucaković, w mieście Omis przygotowano dla niech miejsca do noclegu. - W wyniku pożaru spłonęło kilka domów, ale najważniejsze jest to, że nikt nie zginął ani nie został ranny - mówił Tucaković.

Oprócz pożaru w sobotę rano w Pisku nie było prądu, co jeszcze bardziej utrudnia sytuację lokalnej ludności.

Dym nad miejscowością Pisak. Wasze relacje

- Od wczoraj utrzymuje się silny wiatr. Dym nad miejscowością Pisak pojawił się we wczesnych godzinach porannych, droga w tym miejscu jest zamknięta. Widać samolot gaśniczy. To jest siedem kilometrów od nas. Na razie nie mam informacji o ewentualnej ewakuacji - mówił pan Krzysztof.

"Sytuacja wygląda dramatycznie"

- Pożar był bardzo blisko naszego miejsca zakwaterowania. Praktycznie chwilę przed objęciem płomieni udało nam się dojść do samochodu i odjechać bezpieczne - relacjonował pan Daniel. - Sytuacja na miejscu wygląda dramatycznie. Strażacy walczą z ogniem. Nam udało się ewakuować o godzinie siódmej, jeszcze przed zamknięciem dróg. Na tę chwilę droga między Pisak - Omis - Makarska jest zablokowana. Służby działają na miejscu. Akcję ratunkowa utrudnia bardzo silny wiatr - dodał mężczyzna.

Dramatyczną sytuacją podzieliła się z redakcją Kontaktu24 pani Dagmara, żona pana Daniela. - Dzisiaj wracamy do Polski. Mieliśmy wstać, zjeść śniadanie i oddać klucze właścicielce kwatery. Nasz znajomy zaczął nas budzić. To się paliło nad nami. Szybko spakowaliśmy walizki i zaczęliśmy uciekać. Popiół już na nas leciał, nie dało się oddychać. Ludzie przejeżdżający ulicą trąbili i pukali do ludzi, żeby ich obudzić i ostrzec - mówiła pani Dagmara.