Świat Nakazy ewakuacji w Kalifornii. Wybuchł duży pożar Krzysztof Posytek |

W Kalifornii szaleje duży pożar lasu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pożar, nazwany Lucas Fire, wybuchł w czwartek w pobliżu miejscowości Potter Valley w hrabstwie Mendocino w Kalifornii. Jak podała lokalna gazeta "The Mercury News", tego dnia rano obejmował zaledwie kilka hektarów, ale już w piątek - ponad 400 ha. Do soboty rozrósł się do ponad 1600 ha - poinformował Cal Fire, kalifornijski wydział ds. lasów i ochrony przeciwpożarowej.

Pożar w Kalifornii. 1300 strażaków walczy z ogniem przy silnym wietrze

Jak przekazał lokalny portal "The Mendocino Voice", w sobotę wciąż trwała walka z ogniem. W akcji gaśniczej brało udział około 1300 strażaków, wspieranych przez samoloty gaśnicze z całej Kalifornii. Mimo to w sobotę pożar był opanowany w 15 procentach - poinformowało Cal Fire. Jego gaszenie utrudniała niesprzyjająca pogoda, w tym silny wiatr.

Władze hrabstw Mendocino i Lake wydały nakazy ewakuacji i ostrzeżenia dla mieszkańców. Przygotowały dla nich tymczasowe miejsce schronienia. Służby leśne zamknęły część okręgu leśniczego, na którym znajduje się kilka kempingów. Ponadto wyłączona z użytku została część drogi stanowej.

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