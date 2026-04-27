Świat Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny" Anna Bruszewska |

Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Raport agencji rządowej Florida Fish and Wildlife Conservation wykazał, że w grudniu 2024 roku 21 importowanych z Gujany leniwców padło w magazynie firmy Sanctuary World Imports w Orlando. Urzędnicy przekazali, że zwierzęta zmarły z powodu zimna - w nocy temperatura spadła tam do 4-12 stopnia Celsjusza. Jak wyjaśnili, leniwcowate nie potrafią regulować temperatury swojego ciała tak dobrze, jak inne ssaki. Zwierzęta te najlepiej radzą sobie, kiedy wartości wahają się od 20 do 30 stopni Celsjusza.

Przeżyły "szok termiczny"

Były pracownik firmy Peter Bandre powiedział, że zwierzęta przeżyły "szok termiczny". W budynku magazynu nie było wody ani prądu i nie był on gotowy na przyjęcie zwierząt, ale było już za późno, aby anulować dostawę. Jak napisał amerykański portal ABC News, ośrodek zakupił grzejniki, ale w pewnym momencie doszło do awarii sieci energetycznej. Grzejniki się wyłączyły, pozostawiając leniwce bez ogrzewania przez co najmniej jedną noc.

Później firma zamówiła kolejne 10 leniwców z Peru, które przybyły w lutym 2025 roku. Dwa osobniki nie przetrwały podróży. Pozostałe zwierzęta wyglądały na wychudzone i zmarły z powodu, jak określono w raporcie, "problemów zdrowotnych".

Leniwcowate (Bradypodidae) to ssaki, które występują w lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej. Rzadko schodzą z gałęzi, ponieważ na ziemi niezdarnie pełzają, ale potrafią dość sprawnie pływać. Ich cechą charakterystyczną jest obecność trzech długich palców u dłoni i stóp. Każdy z nich wyposażony jest w potężny, hakowato zagięty pazur. To właśnie dzięki tym pazurom leniwcowate mogą swobodnie wisieć na gałęziach drzew.

Ponadto zwierzęta te przystosowały się do połykania pokarmu w odwrotnej niż większość ssaków pozycji. Budowa żołądka jest złożona i pozwala im na trawienie dużej ilości pokarmu roślinnego.

Leniwiec Źródło: Adobe Stock