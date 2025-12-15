Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób

Maroko Źródło: Google Maps

Marokańskie miasto Safi, położone około 300 kilometrów na południe od Rabatu, stolicy kraju, nawiedziły w sobotę ulewne deszcze. W bardzo krótkim czasie doprowadziły do powstania gwałtownej powodzi - podały władze w komunikacie. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała agencja AFP. Ponad 30 rannych trafiło do miejscowego szpitala, a kilkadziesiąt domów i sklepów w medynie (starym mieście) zostało zalanych.

🚨🇲🇦Tragédie à Safi, Maroc : des pluies orageuses torrentielles ont provoqué des inondations exceptionnelles en seulement une heure, faisant 14 morts selon le bilan provisoire actualisé. 32 personnes secourues et soignées. Pensées émues pour les victimes, leurs familles et les… pic.twitter.com/hcDjx8g7gj — DBS Morocco (@dbsmorocco) December 14, 2025 Rozwiń

Ulice jak rwące potoki. Powódź w Maroku

Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach w serwisach społecznościowych widać rwący potok brudnej wody, przelewający się przez ulice miasta i znoszący zaparkowane na nich samochody. Trwają poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe. Również w kolejnych dniach na terenie całego kraju przewiduje się intensywne opady deszczu – poinformowała państwowa służba meteorologiczna.

Exceptional flooding submerged large parts of Safi, Morocco. (December 14, 2025)



- 7 people died.

- 20 others were injured. pic.twitter.com/iPZNChWwWx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 15, 2025 Rozwiń