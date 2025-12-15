Logo TVN24
Świat

Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób

MAROCCO
Maroko
Źródło: Google Maps
Gwałtowna powódź nawiedziła portowe miasto Safi położone na zachodzie Maroka. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - poinformowały lokalne władze, cytowane przez agencję AFP.

Marokańskie miasto Safi, położone około 300 kilometrów na południe od Rabatu, stolicy kraju, nawiedziły w sobotę ulewne deszcze. W bardzo krótkim czasie doprowadziły do powstania gwałtownej powodzi - podały władze w komunikacie. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała agencja AFP. Ponad 30 rannych trafiło do miejscowego szpitala, a kilkadziesiąt domów i sklepów w medynie (starym mieście) zostało zalanych.

Ulice jak rwące potoki. Powódź w Maroku

Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach w serwisach społecznościowych widać rwący potok brudnej wody, przelewający się przez ulice miasta i znoszący zaparkowane na nich samochody. Trwają poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe. Również w kolejnych dniach na terenie całego kraju przewiduje się intensywne opady deszczu – poinformowała państwowa służba meteorologiczna.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, APF

Źródło zdjęcia głównego: DBS Morocco/X

