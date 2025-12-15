Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób

Marokańskie miasto Safi, położone około 300 kilometrów na południe od Rabatu, stolicy kraju, nawiedziły w sobotę ulewne deszcze. W bardzo krótkim czasie doprowadziły do powstania gwałtownej powodzi - podały władze w komunikacie. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała agencja AFP. Ponad 30 rannych trafiło do miejscowego szpitala, a kilkadziesiąt domów i sklepów w medynie (starym mieście) zostało zalanych.
Ulice jak rwące potoki. Powódź w Maroku
Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach w serwisach społecznościowych widać rwący potok brudnej wody, przelewający się przez ulice miasta i znoszący zaparkowane na nich samochody. Trwają poszukiwania zaginionych i akcje ratunkowe. Również w kolejnych dniach na terenie całego kraju przewiduje się intensywne opady deszczu – poinformowała państwowa służba meteorologiczna.
Autorka/Autor: anw
Źródło: PAP, APF
Źródło zdjęcia głównego: DBS Morocco/X