Ponad 11 tysięcy ofiar powodzi w Libii. Tysiące ocalałych bez żywności i schronienia

W ogromnym tempie rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Libii. Jak podali przedstawiciele Libijskiego Czerwonego Półksiężyca, do tej pory potwierdzono zgon ponad 11 tysięcy osób, a prawie drugie tyle jest poszukiwanych. Ludziom, którym udało się przeżyć, brakuje żywności i schronień.

Libijski Czerwony Półksiężyc poinformował w czwartek, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi w mieście Derna na wschodzie kraju wzrosła do 11 300. Sekretarz generalna organizacji Marie el-Drese powiedziała, że w mieście zgłoszono zaginięcie kolejnych 10 100 osób. Poprzednie raporty mówiły o 5500 ofiarach śmiertelnych .

Pomoc dla ofiar katastrofy

W czwartek do Libii docierała kolejna zagraniczna pomoc, ale dostęp do obszaru katastrofy pozostaje bardzo utrudniony w wyniku zniszczenia dróg i mostów, a także w efekcie uszkodzenia przez wodę linii energetycznych i telefonicznych na dużych obszarach. Bez dachu nad głową jest co najmniej 30 tysięcy osób.