Świat Kula ognia przecięła niebo w okolicach Berlina. Nagranie Damian Dziugieł |

Kula ognia zaobserwowana w rejonie Berlina Źródło wideo: Skytinel Źródło zdj. gł.: Skytinel

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Polska sieć Skytinel monitoruje aktywność meteorów na niebie - i to nie tylko polskim. W sobotę w mediach społecznościowych opublikowała nagranie bolidu, czyli jasnego meteoru, który udało się zarejestrować w Magdeburgu w środkowo-wschodnich Niemczech, na zachód od Berlina.

"Ostatniej nocy o godzinie 00.34 wykryliśmy jasny bolid nad okolicami Magdeburga. Meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością około 20 kilometrów na sekundę i zaczął być widoczny na wysokości 87,75 kilometra" - napisał Skytinel na platformie Facebook.

Skąd pochodziła kosmiczna skała?

Sieć poinformowała, że podczas przelotu obiekt rozpadł się i silnie wyhamował. Zdaniem ekspertów wszystko wskazuje na to, że żaden fragment kosmicznej skały nie dotarł do powierzchni Ziemi.

Badacze przenalizowali orbitę obiektu, dzięki czemu udało się ustalić, skąd przybył w nasze strony. Jak przekazali, meteoroid pochodzi z głównego pasa planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem.

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