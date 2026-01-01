Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była

Kula ognia rozświetliła niebo nad Brazylią Źródło: Heller & Jung - Space And Sky Observatory/Reuters

Kosmiczny obiekt uchwyciły we wtorek 30 grudnia kamery obserwatorium Heller & Jung nad stanem Rio Grande do Sul na południu kraju, tuż przy granicy z Urugwajem, około godziny 22.30 lokalnego czasu.

Rozjaśnił niebo na siedem sekund

Jak poinformował profesor Carlos Fernando Jung, dyrektor obserwatorium, obiekt rozjaśnił niebo na około siedem sekund zanim rozpadł się w atmosferze i miał magnitudę -9. Jednostka ta - zapisywana skrótem mag - określa jasność obiektów. Dla porównania, Księżyc w tamtym momencie miał mag -11,8.

- To prawdopodobnie ostatni większy meteor w 2025 roku - poinformował Jung. Jak dodał, był to rok z kilkoma zarejestrowanymi przelotami tego typu obiektów. W 2024 nie odnotowano żadnego.

Meteor jest świecącym śladem, jaki zostawia po sobie meteoroid wlatujący w gęste warstwy atmosfery. Ślad powstaje w wyniku świecenia substancji ulatniających się z powierzchni obiektu oraz z nagrzanych i zjonizowanych gazów atmosfery wzdłuż trasy jego przelotu.