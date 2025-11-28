Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"

Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Zniszczenia w mieście Santiago de Cuba po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Reuters
Tysiące mieszkańców Kuby wciąż nie ma dostępu do prądu po przejściu huraganu Melissa. Żywioł uderzył w Karaiby na przełomie października i listopada, ale w niektórych miejscowościach nadal nie przywrócono zasilania. Problem stanowią także niedobory wody pitnej i zalegające na ulicach śmieci.

Huragan Melissa uderzył na przełomie października i listopada, prowadząc do zniszczeń na wyspach zachodniego Atlantyku - od Dominikany, przez Jamajkę i Kubę po Bahamy. Na skutek żywiołu zmarło ponad 70 osób, a proces usuwania szkód po jego przejściu nadal trwa.

Jak podała w czwartek niezależna kubańska rozgłośnia Radio Marti, w związku z zerwaniem linii energetycznych w kilkudziesięciu miejscowościach na Kubie dotychczas nie udało się przywrócić dostaw prądu.

Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"

Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik

Kilkaset tysięcy bez prądu

Rozgłośnia szacuje, że brak prądu może doskwierać wciąż kilkuset tysiącom ludzi. Szczególnie trudna sytuacja jest na wschodzie wyspy, gdzie w związku z brakiem prądu występują również niedobory wody pitnej. Innym poważnym problemem po przejściu huraganu są tony śmieci zalegających na ulicach miejscowości dotkniętych przez żywioł.

- Od czasu huraganu na niektórych ulicach nie ma ruchu, bo stosy śmieci są wyższe niż domy - powiedział w rozmowie z Radiem Marti jeden z mieszkańców miasteczka Palmarito de Cauto, które wciąż boryka się z brakiem prądu i wody pitnej. - Nikt z rządu oficjalnie się tu nie pojawił, żeby okazać troskę o ludzi - dodał.

Mieszkańcy skarżyli się, że zgromadzone odpady nie tylko cuchną, ale także stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne.

Huragan Melissa uderzył w Kubę. Ogromne zniszczenia w mieście Santiago de Cuba
Huragan Melissa uderzył w Kubę. Ogromne zniszczenia w mieście Santiago de Cuba
Źródło: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, Radio Marti

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Udostępnij:
TAGI:
KubaHuragany, tajfuny, cyklony
Czytaj także:
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
Nauka
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
Polska
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Sporo chmur, na północy słabo popada
Prognoza
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Prognoza
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
Smog
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
Polska
Śmiercionośna powódź w Indonezji
"Przyszły o świcie, zniszczyły domy". W powodziach zginęło 61 osób
Świat
Pochmurno, mglisto
Pogoda na weekend. Na chwilę odpoczniemy od śniegu
Polska
Rakieta Soyuz MS-28
Amerykanin i dwóch Rosjan w drodze na ISS
Świat
Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Bakterie mogą przemieszczać się na mikroplastiku. Takie niebezpieczne
Nauka
Małże są bioindykatorami
Najczulszy sprzęt pomiarowy. Jak przyroda mówi nam, co jest nie tak
Agnieszka Stradecka
Zimowe warunki w Poznaniu (środa, 26.11.2025r.)
Zima dała o sobie znać. Kłopoty w dwóch województwach
Polska
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
Świat
Oblodzenie
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
Prognoza
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
Prognoza
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Polska
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Polska
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Polska
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Polska
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Prognoza
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Prognoza
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom