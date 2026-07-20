Świat Kolejna fala upałów w Europie. Gorąco w Grecji i Macedonii Północnej Matylda Dziechcińska |

Fala upałów dotarła do Grecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w Grecji prognozowane były temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pierwsza fala upałów dotarła do kolebki filozofii i uderzyła z niezwykłą siłą.

Władze kraju zaleciły mieszkańcom unikanie pracy na świeżym powietrzu w godzinach największego upału, a także pozostanie w pomieszczeniach. Zwróciły uwagę na to, aby nie przechowywać śmieci w pomieszczeniach w czasie największego nasłonecznienia, ponieważ ulatniające się z nich szkodliwe cząsteczki mogą źle wpływać na zdrowie.

Mieszkańców, którzy nie mają dostępu do klimatyzacji ani nie mogą się nigdzie schłodzić, władze udostępniły klimatyzowane ośrodki. Uruchomiły też całodobową infolinię alarmową udzielającą porad medycznych.

CZYTAJ TEŻ: Zapowiadają się chłodne dni. Kiedy zrobi się cieplej?

Grecka straż pożarna apeluje o ostrożność i rozwagę

Straż pożarna zaapelowała do mieszkańców Grecji o ostrożność i unikanie wszelkich czynności, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe. Przypominała też, że w razie pojawienia się ognia należy stosować się do poleceń i rozkazów służb.

Tylko w samą niedzielę w Grecji wybuchło 37 pożarów. Dzięki szybkiej reakcji zmobilizowanych służb udało się ugasić aż 32 z nich, jednak żywioł nie odpuszcza - strażacy wciąż walczą z pięcioma ogniskami i są gotowi na kolejne wezwania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu

W Macedonii Północnej również jest gorąco

W Skopje, stolicy Macedonii Północnej, zarówno turyści, jak i mieszkańcy szukali w poniedziałek wytchnienia od skwaru. Kolejne fale upałów, która w tym roku przetoczyły się przez Europę, pobiły liczne rekordy temperatur, przyczyniły się do wybuchu wielu pożarów lasów i doprowadziły do tysięcy nadmiarowych zgonów.

Termometry w stolicy Macedonii Północnej wskazały w poniedziałek po południu 39 stopni. Przechodnie w mieście korzystali z parasoli, aby zapewnić sobie cień i pili dużo wody. Ratownik medyczny Rihad Rexhepi apelował do ludzi, aby unikali przebywania na słońcu w najgorętszej porze dnia. Dodał, że zauważył już wzrost liczby wezwań pogotowia związanych z upałami.

W działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom podczas fali upałów uczestniczyli nie tylko ratownicy medyczny. Brali w nich udział także pracownicy Czerwonego Krzyża oraz funkcjonariusze policji, którzy rozdawali wodę w mieście.

Upały w Macedonii Północnej Źródło: Reuters