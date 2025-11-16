Iran zmaga się z suszą Źródło: Reuters

Zasiewanie chmur polega na rozpylaniu z samolotu cząsteczek jodku srebra lub soli, które mają pobudzać kondensację pary wodnej i wywoływać opady. Jest to forma modyfikacji pogody.

"Dziś, po raz pierwszy w tym roku hydrologicznym, w basenie Jeziora Urmia przeprowadzono lot zasiewania chmur" - podała agencja prasowa IRNA. Jezioro Urmia, największe w Iranie, położone jest w północno-zachodniej części kraju. Akwen ten uległ znacznemu zmniejszeniu z powodu suszy.

Zasiewanie chmur

W zeszłym roku Iran ogłosił, że opracował własną technologię zasiewania chmur. Kraj od lat zmaga się z problemem susz i fal upałów. Według agencji IRNA, Iran przeżywa obecnie "najsuchszą jesień od 50 lat". Krajowa służba meteorologiczna, cytowana przez agencję, podała, że tegoroczne opady deszczu są o 89 procent niższe od średniej długoterminowej. Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących wiele prowincji osiągnął historycznie niskie poziomy. Na początku listopada prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że bez deszczu przed zimą Teheran może zostać ewakuowany. Rząd wyjaśnił później, że jego intencją było zaalarmowanie opinii publicznej o powadze sytuacji, a nie ogłoszenie konkretnego planu.

Padało na zachodzie kraju

Potężny system pogodowy nawiedził w sobotę zachodnią część Iranu. Przyniósł ze sobą ulewne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także i opady śniegu - poinformowała Irańska Organizacja Meteorologiczna.

Szczególnie mocno padało w ostanach Ilam, Kermanszah oraz w Kurdystanie i Lorestanie, a także w północno-zachodniej części ostanu Azerbejdżan Zachodni. Po opadach doszło do powodzi w mieście Mahabad. Ostan to irańska jednostka podziału administracyjnego, odpowiadająca w przybliżeniu prowincji.

