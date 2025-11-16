Logo TVN24
Świat

Iran walczy z suszą zasiewając chmury

Susza
Iran zmaga się z suszą
Źródło: Reuters
Iran zmaga się z najpoważniejszą suszą, jaka nawiedziła ten kraj w ostatnich dekadach. Lokalne media podały, że w niedzielę rozpoczęto proces zasiewania chmur nad największym jeziorem kraju. Tak władze chcą walczyć z brakiem opadów.

Zasiewanie chmur polega na rozpylaniu z samolotu cząsteczek jodku srebra lub soli, które mają pobudzać kondensację pary wodnej i wywoływać opady. Jest to forma modyfikacji pogody.

"Dziś, po raz pierwszy w tym roku hydrologicznym, w basenie Jeziora Urmia przeprowadzono lot zasiewania chmur" - podała agencja prasowa IRNA. Jezioro Urmia, największe w Iranie, położone jest w północno-zachodniej części kraju. Akwen ten uległ znacznemu zmniejszeniu z powodu suszy.

Klatka kluczowa-27408
Iran zmaga się z suszą
Źródło: Reuters

Zasiewanie chmur

W zeszłym roku Iran ogłosił, że opracował własną technologię zasiewania chmur. Kraj od lat zmaga się z problemem susz i fal upałów. Według agencji IRNA, Iran przeżywa obecnie "najsuchszą jesień od 50 lat". Krajowa służba meteorologiczna, cytowana przez agencję, podała, że tegoroczne opady deszczu są o 89 procent niższe od średniej długoterminowej. Poziom wody w zbiornikach zaopatrujących wiele prowincji osiągnął historycznie niskie poziomy. Na początku listopada prezydent Masud Pezeszkian ostrzegł, że bez deszczu przed zimą Teheran może zostać ewakuowany. Rząd wyjaśnił później, że jego intencją było zaalarmowanie opinii publicznej o powadze sytuacji, a nie ogłoszenie konkretnego planu.

Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły

Klatka kluczowa-27517
Sucho w Iranie
Źródło: ENEX

Padało na zachodzie kraju

Potężny system pogodowy nawiedził w sobotę zachodnią część Iranu. Przyniósł ze sobą ulewne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także i opady śniegu - poinformowała Irańska Organizacja Meteorologiczna.

Szczególnie mocno padało w ostanach Ilam, Kermanszah oraz w Kurdystanie i Lorestanie, a także w północno-zachodniej części ostanu Azerbejdżan Zachodni. Po opadach doszło do powodzi w mieście Mahabad. Ostan to irańska jednostka podziału administracyjnego, odpowiadająca w przybliżeniu prowincji.

Klatka kluczowa-27620
Ulewy na zachodzie Iranu
Źródło: ENEX

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Arab News, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

