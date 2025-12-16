Logo TVN24
Świat

Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton

Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Źródło: Reuters
Przez cały wtorek w porcie w hiszpańskiej A Coruni trwała akcja usuwania martwego wieloryba, którego woda wyrzuciła na brzeg w ubiegłą sobotę. Ssak mierzył 21 metrów i ważył około 30 ton. Specjaliści będą teraz próbować ustalić przyczynę jego śmierci.

W ubiegłą sobotę w porcie w A Coruni w północno-zachodniej Hiszpanii zauważono ciało martwego wieloryba, które utknęło na mieliźnie. Ssak miał około 10 lat, mierzył 21 metrów i ważył około 30 ton. We wtorek lokalne służby przeprowadziły akcję wyciągnięcia z wody ogromnego zwierzęcia w celu jego utylizacji.

Skomplikowana akcja

Jak podają hiszpańskie media, z uwagi na ogromne rozmiary wieloryba służby miały sporo trudności ze skutecznym przeprowadzeniem akcji. W porcie ustawiono dwa duże dźwigi i przy pomocy specjalnych pasów próbowano wyciągnąć ssaka na ląd. Działania trwały cały dzień, a jedna z prób zakończyła się zerwaniem pasów. Ostatecznie potrzebne było podzielenie ssaka na mniejsze kawałki.

- Nieczęsto widuje się tu tak wielu ludzi. Przywozili już wieloryby, ale były mniejsze. Nigdy nie widzieliśmy takiego rozmiaru - powiedział jeden z pracowników portu.

Na miejscu pobrano także próbki wieloryba w celu ustalenia przyczyny jego śmierci. Część ekspertów obawia się, że to zadanie może być bardzo trudne.

- To tak duże zwierzęta, że ​​rozkład wewnętrzny rozpoczyna się wcześniej niż u mniejszych, ze względu na ciepło zawarte w ich ciałach. Komórki i tkanki ulegają degradacji znacznie wcześniej i często nie pozwala nam to dowiedzieć się, co się z nimi stało - wyjaśniła Uxia Vazquez z galicyjskiej organizacji CEMMA zajmującej się między innymi badaniem ssaków morskich.

Według zapowiedzi służb ciało wieloryba zostanie przewiezione w specjalne miejsce, gdzie ma zostać spalone.

Autorka/Autor: fw

Źródło: Reuters, La Voz De Galicia

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Hiszpania
