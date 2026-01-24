Paraliż na hiszpańskich drogach. Ingrid sypnęła śniegiem

Śnieżyce na północnym wschodzie Hiszpanii Źródło: ENEX

Burza Ingrid nadciągnęła nad Półwysep Iberyjski w piątek, przynosząc silny wiatr i intensywne opady. W Galicji podmuchy rozwijały prędkość do 160 kilometrów na godzinę, a agencja meteorologiczna wydała czerwone ostrzeżenie przed silnymi i wysokimi falami. Dalej od wybrzeża główne zagrożenie stanowił obficie padający śnieg.

Prawie 150 zablokowanych dróg

Jak podały służby Obrony Cywilnej Hiszpanii, w sobotę na 145 drogach kraju odnotowywano opady śniegu, z czego aż 14 z nich były to drogi główne. To kolejny dzień z rzędu, gdy dochodzi do utrudnień - w piątek śnieżyca sparaliżowała ruch na ponad 80 drogach w całym kraju. W prowincjach Leon i Zamora na drogach utknęło ponad tysiąc ciężarówek, dla których wprowadzono tymczasowe ograniczenia ruchu. Na niektórych odcinkach auta nie mogły poruszać się bez łańcuchów śniegowych, ułatwiających jazdę w zimowych warunkach.

"Podczas tych intensywnych dni patrole ruchu drogowego i bezpieczeństwa publicznego koncentrują swoje zasoby na reagowaniu na incydenty drogowe, przede wszystkim zaś na unikaniu niebezpiecznych sytuacji dla ludzi" - przekazała Obrona Cywilna w komunikacie.

Hiszpańskie stowarzyszenie branżowe ASEDAS, reprezentujące sieci głównych supermarketów, ostrzegało w piątek przed możliwym ryzykiem niedoborów w sklepach w północno-zachodniej części kraju z powodu ograniczeń w ruchu drogowym dotyczących ciężarówek.

⚠️#Precaución 145 carreteras afectadas por la #nieve, 14 de la red principal.



ℹ️ Consulte el estado de la circulación y conozca en tiempo real las incidencias de tráfico con el mapa interactivo de la @DGTes

Trudna sytuacja pogodowa panowała także w sąsiedniej Portugalii. W piątek służby przeprowadziły tam blisko 500 interwencji związanych z opadami śniegu, deszczu i silnym wiatrem.

