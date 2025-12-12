Logo TVN24
Świat

Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów

|
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Źródło: ENEX
Mieszkańcy i turyści w wielu rejonach Hiszpanii muszą przygotować się na niebezpieczną pogodę. W kolejnych dniach kraj nawiedzą front atmosferyczny i silna burza, które przyniosą intensywne opady i wysokie fale.

W najbliższym czasie w wielu rejonach Hiszpanii zapanuje groźna aura. Według AEMET, agencji meteorologicznej kraju, w piątek na aurę w Hiszpanii wpłynie front atlantycki, a w weekend - burza Emilia, która formuje się na południowy zachód od Półwyspu Iberyjskiego.

Ulewy i fale do siedmiu metrów

W piątek front znad Atlantyku przyniósł do Hiszpanii silne opady. Ich strefa przesuwała się z zachodu na wschód. Poważne ulewy prognozowane były zwłaszcza w okolicach miasta Huelva w Andaluzji na południu kraju, gdzie zaczęło mocno padać już po południu. AEMET podała, że w ciągu 12 godzin suma opadów może tam wynieść ponad 60 litrów na metr kwadratowy. Podobne ulewy spodziewane są także na Wyspach Kanaryjskich, gdzie lokalnie prognozowany jest także grad.

W piątek padało także w Galicji na północnym wschodzie kraju, ale większym zagrożeniem były tam wysokie fale. AEMET wydała pomarańczowe ostrzeżenia dla całego wybrzeża regionu, dodając, że fale mogą osiągać wysokość nawet siedmiu metrów. W związku z ostrzeżeniem wydanym przez agencję meteorologiczną regionalny rząd Galicji aktywował pomarańczowy alert przed groźnymi warunkami na wybrzeżu, ostrzegając mieszkańców i turystów przed zbliżaniem się do morza.

Burza Emilia przyniesie kolejne opady

W sobotę do Hiszpanii dotrze burza Emilia, która przyniesie kolejne ulewy. Najintensywniejszy deszcz prognozowany jest w miastach Kadyks i Malaga w Andaluzji, leżącej w Afryce Ceucie oraz w północnej części Wysp Kanaryjskich - lokalnie suma opadów może przekroczyć tam 100 l/mkw. Mniej intensywnie, ale nadal mocno, będzie padać w południowo-wschodniej części kraju. W Galicji zagrożeniem wciąż będą wysokie fale.

W niedzielę wpływ burzy Emilia na pogodę w kontynentalnej Hiszpanii wciąż ma być znaczący. Chmury przesuną się jednak na północny wschód, a największe opady spodziewane są w okolicach Walencji, gdzie AEMET wydała pomarańczowe ostrzeżenia. Na Wyspach Kanaryjskich miejscami zacznie się przejaśniać, ale w wielu miejscach wciąż przewidywany jest silny deszcz.

AEMET prognozuje, że w kolejnym tygodniu pogoda w Hiszpanii ma się uspokoić. W poniedziałek na południu i południowym wschodzie kraju aura wciąż może być jednak niestabilna.

Codziennie wzywali go do rezygnacji. "Nie mogę już tak dłużej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Codziennie wzywali go do rezygnacji. "Nie mogę już tak dłużej"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: El Pais, as.com, AEMET, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Hiszpania Wyspy Kanaryjskie burza ulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
