Świat Pożary w Grecji. Spłonęło ponad sto domów. "To mój majątek" Agnieszka Stradecka |

Marta Ulatowska-Jesse o sytuacji pożarowej w Grecji w poniedziałek rano Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

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Trwa walka z pożarem, który wybuchł w sobotę w okolicach miasta Porto Germeno, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. Do tej pory ogień strawił ponad 10 tysięcy hektarów. Z żywiołem walczą setki strażaków, których wspierają samoloty i śmigłowce gaśnicze. Władze ogłosiły nakazy ewakuacji dla wielu miejscowości, a według greckiej straży pożarnej ponad sto domów uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu.

"Nie mogę zostawić swojego domu"

Reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse opowiadała w programie "Wstajesz i wiesz", że w poniedziałek od świtu trwa walka z ogniem z powietrza. O sytuacji informowani są mieszkańcy okolicznych wiosek, otrzymujący komunikaty, kiedy i w którą stronę powinni się ewakuować. Dla wielu osób opuszczenie domu to ostateczność.

- Nie mogę zostawić swojego domu, to moje szczęście, mój majątek - opowiadał reporterce jeden z mieszkańców obszarów, gdzie ogień jeszcze nie dotarł.

Akcja gaśnicza była prowadzona także w nocy. Jak podał portal Ekathimerini, strażacy korzystali z ciężkiego sprzętu do tworzenia pasów przeciwpożarowych, próbując spowolnić rozprzestrzenianie się ognia. Aura im nie sprzyja - wysokim temperaturom od wielu dni towarzyszy silny wiatr. W poniedziałek ma on być słabszy, ale jak ostrzegały władze, ryzyko pożarów lasów pozostaje wysokie ze względu na prognozowany wzrost temperatur

Walka z ogniem w okolicach miasta Megara w Attyce Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Strażacy zostali okradzeni

W poniedziałek rozpoczęło się śledztwo w sprawie zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych w rejonie miejscowości Psatha w Attyce Zachodniej. Załoga jednego z nich, pilot z Danii i koordynator operacji lotniczych z Grecji, nie przeżyła. Na miejscu katastrofy pracują śledczy, a jak poinformowała policja, miejsce wypadku zostało zabezpieczone na czas prowadzenia wstępnego dochodzenia.

Strażacy muszą walczyć nie tylko z ogniem. Lokalne media poinformowały, że w jednej z jednostek strażackich złodzieje włamali się do samochodów pozostawionych tam przez funkcjonariuszy, którzy w tym samym czasie pracowali w terenie. W sieci pojawiły się zdjęcia aut z wybitymi szybami, z niektórych pojazdów zniknęły nawet opony. "Kto zrekompensuje straty naszym kolegom, którzy po tym, co codziennie przeżywają na pierwszej linii, wracają i widzą, że ich mienie osobiste zostało zniszczone?" - przekazał związek zawodowy strażaków.

Pożary szaleją nie tylko w okolicach Aten. W poniedziałek rano strażacy prowadzili akcje gaśnicze także w Focydzie nad Zatoką Koryncką oraz na półwyspie Chalkidiki. Poinformowali również, że opanowany został rozległy pożar na Kefalonii, który wybuchł w sobotę wieczorem.