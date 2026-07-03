Świat El Nino szybko się nasila. Możliwe ekstremalne zjawiska Anna Bruszewska |

El Nino szybko się nasila. Możliwe ekstremalne zjawiska Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Naturalne zjawisko klimatyczne El Nino szybko się nasila, a w okresie od lipca do września prawdopodobnie osiągnie wysoką intensywność i zwiększy ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie - przekazała w piątek w komunikacie szefowa WMO Andrea Celeste Saulo.

- El Nino zapewne podniesie średnią globalną temperaturę - podkreslał Alvaro Silva, naukowiec z WMO. - Wiadomo, że w latach, kiedy występowało to zjawisko, średnia globalna temperatura osiągała rekordowe wartości - dodał.

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Susze, powodzie. Co przyniesie El Nino

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Pacyfiku. Mówimy o niej wtedy, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej ze wschodu na zachód. Zmiana temperatury powierzchni oceanu ma wpływ na wzorce pogodowe. El Nino zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Afryki, zwiększając ryzyko susz i pożarów. Na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej i Północnej przynosi natomiast ulewy. El Nino ma wpływ na pogodę nawet w Europie, objawiając się łagodniejszymi zimami.

Skutki El Nino na świecie Źródło zdjęcia: WMO

WMO oceniła, że tegoroczne El Nino osiągnie trzeci stopień intensywności w czterostopniowej, rosnącej skali. - Mamy czas, aby się przygotować i podjąć wcześniejsze działania. W niektórych regionach ten czas się kurczy - powiedział Silva. Na obszarach, w których przewiduje się suszę, priorytetami będzie zapewnienie wystarczającej ilości wody na potrzeby rolnictwa, produkcji energii i innych kluczowych działań.

Anomalia pogodowa El Nino Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński/PAP/Reuters

Pojawienie się El Nino potwierdziła 11 czerwca amerykańska Krajowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA), która spodziewa się apogeum zjawiska pod koniec roku. El Nino występuje co dwa do siedmiu lat i trwa zazwyczaj od dziewięciu do dwunastu miesięcy. Często zaczyna się rozwijać między marcem a czerwcem, a szczyt intensywności osiąga między listopadem a lutym.

W czwartek władze Peru ogłosiły stan wyjątkowy w 40 procentach gmin w kraju, między innymi w regionach Limy, Cuzco i Arequipy. Powodem jest bardzo duże zagrożenie ulewnymi opadami deszczu, które są następstwem El Nino. Stan ten ma obowiązywać przez 60 dni.

El Nino - jakie są konsekwencje Źródło: TVN24