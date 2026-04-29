Świat Na wczasach w Egipcie ukąsił go wąż. Turysta nie żyje Oprac. Paulina Borowska |

Port w Hurghadzie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pochodzący z Bawarii 57-latek wypoczywał na początku kwietnia wraz z rodziną w Hurghadzie. Według komunikatu policji, opublikowanego w poniedziałek, mężczyzna uczestniczył wraz z bliskimi w pokazie zaklinacza węży. Wydarzenie było częścią programu rozrywkowego w hotelu, w którym się zatrzymali.

Wpełzł mężczyźnie do spodni

W pokazie prezentowano dwa węże, prawdopodobnie kobry. Zaklinacz zawieszał je na szyjach osób z publiczności. Występ wymknął się jednak spod kontroli - jednemu z gadów udało się wślizgnąć pod ubranie 57-latka.

"Wąż wpełzł do spodni 57-letniego mężczyzny, w wyniku czego niemiecki turysta został ukąszony w nogę" - podała policja w komunikacie. "Następnie u mężczyzny wystąpiły wyraźne objawy zatrucia i konieczne było przeprowadzenie resuscytacji" - dodano. Turysta został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Śledztwo w sprawie jego śmierci wszczęła policja z Memmingen w Niemczech.

Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku na całym świecie od 4,5 do 5,4 miliona osób zostaje ukąszonych przez węże, z czego od 81 do 138 tysięcy umiera z powodu powikłań.