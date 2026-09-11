Świat Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje Damian Dziugieł |

Strażacy sprzątali skutki nawałnic Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Gwałtowne burze w ostatnich dniach nawiedziły Włochy. Miały one tragiczne konsekwencje. W czwartek rano w mieście Latisana w prowincji Udine 82-letnia kobieta utonęła w zalanym samochodzie. Nie była to jedyna ofiara śmiertelna załamania pogody.

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Kolejna ofiara śmiertelna nawałnic

W czwartek po południu zmarła kolejna osoba, a stało się to w miejscowości Sinalunga w Toskanii. Jak poinformowała włoska agencja informacyjna ANSA, w pewnym momencie zerwał się silny wiatr. Kobieta, która miała około 80 lat, chciała zamknąć okno. Szyba się roztrzaskała, a odłamki szkła zraniły kobietę w nogę. Odniesione obrażenia doprowadziły do wykrwawienia, a w konsekwencji - śmierci. Na miejsce przybyli ratownicy medyczni, ale nie byli w stanie uratować kobiety.

Spore szkody w części miasta, zalania w innych regionach

Oprócz silnego wiatru, który w samej Sinalundze uszkodził dachy 40 domów, nawałnice niosły też intensywne opady. Na wyspie Elba na Morzu Tyrreńskim w ciągu godziny spadło ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do podtopień, a także osuwisk błotnych. Jeszcze większe opady odnotowano w Livorno, innym toskańskim mieście. Tam w ciągu około dwóch godzin spadło 80 l/mkw. Wody było tak dużo, że zalane zostały parkingi oraz piwnice w domach.

We Włoszech wciąż panuje niespokojna pogoda. Na południu kraju obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami.

Tempesta sconvolge Sinalunga: lutto per la morte dell’anziana colpita da vetri. “Danni enormi a a palazzo dello sport, case e un campanile” https://t.co/XTZklvgykR — La Nazione (@qn_lanazione) September 10, 2026 Rozwiń

Pogodowe alarmy we Włoszech Źródło zdjęcia: meteoalarm.eu