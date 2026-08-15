Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza tropikalna Lala zmierza na Hawaje. Może stać się huraganem

|
Lala na zdjęciu satelitarnym
Lala sunie po Pacyfiku
Źródło wideo: Reuters/Windy.com
Źródło zdj. gł.: NOAA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Władze Hawajów przygotowują mieszkańców na nadejście burzy tropikalnej Lala, która niesie silny wiatr, ulewne opady i poważne zagrożenie powodziami oraz osuwiskami.

Skutki burzy o imieniu Lala są już odczuwalne na obszarach Hawajów, na wyspie Hawai'i (zwanej też Big Island) oraz na wyspie Maui. W sobotę wydano ostrzeżenia pogodowe. Żywiołowi towarzyszy wiatr wiejący z prędkością 100 kilometrów na godzinę.

- To ogromna burza. (...) Kiedy dotrze do Big Island, prawdopodobnie będzie huraganem pierwszej kategorii - powiedział Josh Green, gubernator Hawajów i dodał, że suma opadów może wynieść nawet 500 litrów deszczu na metr kwadratowy na samej Big Island, co powoduje realne zagrożenie powodziami.

Władze stanowe i lokalne podjęły działania, które mają na celu przygotowanie się na możliwe skutki żywiołu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a podobne decyzje podjęli burmistrzowie poszczególnych hrabstw. Pozwoli to na szybsze uruchomienie niezbędnych zasobów w przypadku wystąpienia poważnych szkód.

Burza tropikalna Lala widziana z satelity
Burza tropikalna Lala widziana z satelity
Źródło zdjęcia: CIRA, NOAA
Hawaje czekają ulewne deszcze, osuwiska i powodzie

Obawy władz dotyczą nie tylko silnego wiatru, ale również intensywnych opadów. Wraz z nadejściem Lali spodziewane są powodzie, osuwiska, a także osuwiska skalne. Władze zwracają uwagę, że niektóre obszary południowej części Hawai'i już wcześniej zostały poważnie dotknięte powodziami, a mieszkańcy niektórych miejsc stracili dostęp do źródeł wody.

Dodatkowym zagrożeniem są osłabione budynki i dachy, które mogą nie wytrzymać silnych podmuchów. Władze apelują do mieszkańców, którzy mają wątpliwości co do bezpieczeństwa swoich domów, aby zawczasu przenieśli się do rodziny lub znajomych. Jeśli nie jest to możliwe, powinni skorzystać z przygotowanych schronisk.

Redagował dd

Źródło: Reuters, Hawaii Department of Defense
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
HawajeHuragany, tajfuny, cyklonyhuragan
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Popękana droga po trzęsieni ziemi
Ziemia wciąż się trzęsie. Są kolejne ofiary śmiertelne
Świat
Pożar w Belgii
Największy pożar w historii kraju. Władze ogłaszają pierwsze ewakuacje
Świat
Ulewa, intensywne opady, deszcz
Nadchodzi diametralna zmiana pogody
Prognoza
skumulowane opady do 29 sieprnia
Pogoda na drugą połowę sierpnia. "Modele dają wyraźny sygnał"
Prognoza
Jak zmiany klimatu wpływają na dzieci?
Upał. Alarmy we wszystkich województwach
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Armilli nieopodal Granady w Hiszpanii
Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. "Zaczyna to bardzo przypominać koniec świata"
Świat
Orka Toni
Jedna z najrzadszych orek świata znaleziona z ranami. "Ślady wskazujące na trafienie śrutem"
Świat
Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Utrudnienia się przedłużają. Polska przewodniczka z "dobrą wiadomością"
Świat
Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji
Chorwację trawią pożary, mieszkańcy liczą straty. "Prawie dostałem zawału"
Świat
Pożar w Chorwacji
"Wszystko działo się błyskawicznie". Polak o ucieczce przed wielkim pożarem
Świat
Pożar na wyspie Kos
Pożar na popularnej greckiej wyspie
Świat
Pożar w Stourbridge
Kraj "jak beczka prochu". Kilkadziesiąt domostw ucierpiało w pożarze
Świat
Obserwacja aktywności Etny z bliska
To nie koniec paraliżu lotniska. Kolejny dzień utrudnień
Świat
Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja
Kolejny pożar w Chorwacji. "Kłęby dymu były ogromne, nad nami latały samoloty"
Świat
2pozar
Mapa pełna czerwieni. "Natychmiast zadzwoń pod numer 112"
Polska
Chorwacja. W rejonie Omisza szaleje pożar
Wielki pożar w chorwackim kurorcie. Polacy wśród poszkodowanych
Świat
Pożary w Chorwacji
Ogień w popularnym kurorcie. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Pożar w Huertgenwald w zachodnich Niemczech
Pożar na zachodzie Niemiec. "Zabraliśmy rzeczy, a potem uciekliśmy"
Świat
Kot przeżył pod gruzami 49 dni
Znaleźli żywego kota pod gruzami 49 dni po trzęsieniu ziemi
Świat
Skutki trzęsienia ziemi w Kolumbii
"Szansa na odnalezienie ocalałych maleje"
Świat
Skutki ulewy w prefekturze Chiba, Japonia
Załamanie pogody pod Tokio. Nie żyje sześć osób
Świat
Zaćmienie Słońca zaobserwowane w rejonie Stonehenge
Zaćmienie Słońca i "spadające gwiazdy" w ikonicznym miejscu. Nagranie
Świat
Pożar w Grecji
"Na drodze zrobił się duży korek". Ewakuacja kilkuset osób
Świat
Niedźwiedź polarny
Obudził niedźwiedzia, zapłacił karę
Świat
Trzęsienie ziemi w Kolumbii
Spędziła 36 godzin pod gruzami. Media piszą o "cudzie"
Świat
Deszcz, ulewy
Atak upału i diametralna zmiana pogody
Prognoza
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. "Trzeci świat"
Świat
Tak susza zmieniła Anglię
Anglia jak pustynia. Zdjęcia przed i po pokazują porażającą skalę suszy
Świat
Pogoda długoterminowa. Prognoza na koniec wakacji
Tykająca "bomba meteorologiczna" może rządzić naszą pogodą
Arleta Unton-Pyziołek
Litworowy Kocioł - rekord zimna w Polsce
-6,1 stopnia Celsjusza o poranku. Historyczny rekord wyrównany
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom