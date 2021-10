Burze piaskowe nawiedzają Brazylię. "Postępująca susza"

Kolejna ogromna burza piaskowa pojawiła się w Brazylii. Zjawiska te nawiedzają stan Sao Paulo od co najmniej kilku tygodni. Eksperci tłumaczą to postępującą suszą.

Silny wiatr uniósł w powietrze duże ilości pyłu i piasku. Utworzyły się chmury o odcieniach brązu. Według mediów burza piaskowa była spowodowana suszą, do powstania zjawiska przyczyniły się też pożary.

Burze piaskowe w Sao Paulo

Podobne sytuacje są obserwowane w stanie Sao Paulo co najmniej od kilku tygodni. Na początku października burza piaskowa dotknęła między innymi miasto CatanduvaZ powodu piasku i kurzu niebo przybierało różne odcienie pomarańczu i brązu.

- Nadejściu pierwszych deszczy do Brazylii zawsze towarzyszy silny wiatr. Teraz, szczególnie w tym roku, mamy do czynienia z postępującą suszą - gleba nie jest nawodniona, a to spowodowało, że wiatr uniósł cały kurz. Musimy jednak pamiętać, że silny wiatr i szkody związane z nadejściem deszczu są bardzo częste w tym okresie - mówił meteorolog Celso Oliveira.