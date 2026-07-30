Świat Ponad 120 osób utknęło w górach przez śnieżycę

Silna śnieżyca uwięziła turystów w argentyńskich Andach Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Autumn Willette/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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We wtorek prowincję Catamarca na północnym zachodzie Argentyny nawiedziła śnieżyca. Warunki znacząco pogorszyły się po południu. W tym czasie ponad 120 osób wspinało się na punkt widokowy Balcon del Pissis położny w Andach na wysokości 4550 metrów nad poziomem morza. Zamieć śnieżna uwięziła grupę na drodze w pobliżu miasta Fiambala. Na miejsce zostali wezwani ratownicy.

Ewakuacja w trudnych warunkach

Jak opisują argentyńskie media, silna śnieżyca doprowadziła do całkowitej blokady ruchu na lokalnych drogach. Trudne warunki początkowo uniemożliwiały przyjazd ratowników. W tym czasie temperatura na zewnątrz wynosiła -15 stopni Celsjusza.

Po udrożnieniu trasy służby dotarły do uwięzionych turystów, którzy zostali bezpiecznie ewakuowani. W pomoc zaangażowana była także policja, straż pożarna oraz obrona cywilna z miasta Fiambala. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W wyniku fatalnych warunków atmosferycznych pozostałe wycieczki na Balcon de Pissis zostały odwołane.

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