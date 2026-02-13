Logo TVN24
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych

shutterstock_2517367869_1
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Naukowcy zbadali wpływ smogu na sprawność osób starszych. Okazuje się, że zanieczyszczenie powietrza nie tylko obniża ich możliwości fizyczne, ale także zmniejsza szanse na powrót do zdrowia. Badacze doszli również do pewnych optymistycznych wniosków.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Zanieczyszczenie powietrza ma szereg negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Zwiększa ryzyko chorób układów oddechowego, krążenia czy nerwowego. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zbadali, jak zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na mobilność osób starszych. Swoje spostrzeżenia opublikowali kilka dni temu w czasopiśmie "JAMA Open Network".

Nie tylko szybsze pogarszanie się stanu zdrowia

Badacze zestawili doświadczenia związane z mobilnością i niepełnosprawnością 29 790 tysięcy Amerykanów krajowego badania dotyczącego stanu zdrowia osób po 50 roku życia z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w ciągu 10 lat. Pod uwagę wzięli poziom dwutlenku azotu, ozonu i pyłów zawieszonych. Spostrzeżenia okazały się niepokojące.

- Odkryliśmy, że wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w obszarach zurbanizowanych wiązał się nie tylko z szybszym spadkiem sprawności fizycznej, ale także z mniejszymi szansami na powrót do zdrowia - powiedziała Sara Adar ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Michigan, główna autorka badania.

Jiaqi Gao, jedna z autorek badania, przyznała, że podejście przyjęte przez zespół Adar było unikatowe.

- Nasze badanie jest wyjątkowe, ponieważ skupiliśmy się na tym, jak narażenie (na zanieczyszczenie powietrza - red.) może utrudniać proces powrotu do zdrowia, zamiast skupiać się wyłącznie na pogorszeniu sprawności fizycznej - wyjaśniła. - Nasze badanie wzmacnia dowody na to, że zanieczyszczenie powietrza jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka pogorszenia sprawności fizycznej, nie tylko w kontekście niepełnosprawności, ale także mobilności - dodała.

Zanieczyszczenie powietrza przyspiesza spadek sprawności fizycznej i zmniejsza szanse na powrót do zdrowia
Zanieczyszczenie powietrza przyspiesza spadek sprawności fizycznej i zmniejsza szanse na powrót do zdrowia
Źródło: Shutterstock

Czystsze powietrza i poprawa zdrowia

Zespół Adar odkrył nie tylko większe ryzyko pogorszenia się mobilności przez wystawienie na smog - dostrzegł także zwiększone szanse powrót do zdrowia po zmianie miejsca zamieszkania na takie, gdzie powietrze jest czystsze.

- Nasze badanie pokazuje, że czystsze powietrze może pomóc ludziom utrzymać sprawność fizyczną, a nawet zregenerować się po urazach, pozwalając im zachować siłę i niezależność w miarę starzenia się - wytłumaczyła Adar. - Uważamy, że nasze badania podkreślają, że czyste powietrze jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowe starzenie się - uzupełniła.

Odkrycia naukowców mają potencjalnie znaczenie kliniczne i społeczne, biorąc pod uwagę, że koszty leczenia niepełnosprawności fizycznej w USA wynoszą średnio 400 miliardów dolarów rocznie.

- Narażenie na zanieczyszczenie powietrza to nie tylko obciążenie fizyczne i emocjonalne, ale także ekonomiczne, zwiększające wydatki na opiekę zdrowotną osób dotkniętych tym problemem, ich rodzin i podatników poprzez wyższe wydatki na ochronę zdrowia, zwłaszcza w przypadku osób, które i tak mają duże potrzeby zdrowotne - podsumowała Adar.

W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono

Opracował Krzysztof Posytek/dd

Źródło: University of Michigan

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

