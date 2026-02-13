Tak smog wpływa na mobilność osób starszych

Zanieczyszczenie powietrza ma szereg negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Zwiększa ryzyko chorób układów oddechowego, krążenia czy nerwowego. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zbadali, jak zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na mobilność osób starszych. Swoje spostrzeżenia opublikowali kilka dni temu w czasopiśmie "JAMA Open Network".
Nie tylko szybsze pogarszanie się stanu zdrowia
Badacze zestawili doświadczenia związane z mobilnością i niepełnosprawnością 29 790 tysięcy Amerykanów krajowego badania dotyczącego stanu zdrowia osób po 50 roku życia z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w ciągu 10 lat. Pod uwagę wzięli poziom dwutlenku azotu, ozonu i pyłów zawieszonych. Spostrzeżenia okazały się niepokojące.
- Odkryliśmy, że wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w obszarach zurbanizowanych wiązał się nie tylko z szybszym spadkiem sprawności fizycznej, ale także z mniejszymi szansami na powrót do zdrowia - powiedziała Sara Adar ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Michigan, główna autorka badania.
Jiaqi Gao, jedna z autorek badania, przyznała, że podejście przyjęte przez zespół Adar było unikatowe.
- Nasze badanie jest wyjątkowe, ponieważ skupiliśmy się na tym, jak narażenie (na zanieczyszczenie powietrza - red.) może utrudniać proces powrotu do zdrowia, zamiast skupiać się wyłącznie na pogorszeniu sprawności fizycznej - wyjaśniła. - Nasze badanie wzmacnia dowody na to, że zanieczyszczenie powietrza jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka pogorszenia sprawności fizycznej, nie tylko w kontekście niepełnosprawności, ale także mobilności - dodała.
Czystsze powietrza i poprawa zdrowia
Zespół Adar odkrył nie tylko większe ryzyko pogorszenia się mobilności przez wystawienie na smog - dostrzegł także zwiększone szanse powrót do zdrowia po zmianie miejsca zamieszkania na takie, gdzie powietrze jest czystsze.
- Nasze badanie pokazuje, że czystsze powietrze może pomóc ludziom utrzymać sprawność fizyczną, a nawet zregenerować się po urazach, pozwalając im zachować siłę i niezależność w miarę starzenia się - wytłumaczyła Adar. - Uważamy, że nasze badania podkreślają, że czyste powietrze jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowe starzenie się - uzupełniła.
Odkrycia naukowców mają potencjalnie znaczenie kliniczne i społeczne, biorąc pod uwagę, że koszty leczenia niepełnosprawności fizycznej w USA wynoszą średnio 400 miliardów dolarów rocznie.
- Narażenie na zanieczyszczenie powietrza to nie tylko obciążenie fizyczne i emocjonalne, ale także ekonomiczne, zwiększające wydatki na opiekę zdrowotną osób dotkniętych tym problemem, ich rodzin i podatników poprzez wyższe wydatki na ochronę zdrowia, zwłaszcza w przypadku osób, które i tak mają duże potrzeby zdrowotne - podsumowała Adar.
Opracował Krzysztof Posytek/dd
Źródło: University of Michigan
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock