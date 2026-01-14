Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz

"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie" Źródło: TVN24

Około godziny 20.30 w środę najwyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 zaobserwowano w Myślenicach w województwie małopolskim. Wynosiło ono 175,1 mikrograma na metr sześcienny, czyli około 350 procent normy dobowej. Powietrze było silnie zanieczyszczone cząstkami PM10 również w Przemyślu (93,3 µg/m3 - około 187 proc. normy dobowej), Suchej Beskidzkiej (121,2 - około 242 proc. normy dobowej) i Włocławku (89 µg/m3 - 178 proc. normy dobowej).

W powietrzu polskich miastach położonych na południu i w centrum znajdowało się także pyłu sporo pyłu zawieszonego PM2,5, szczególnie szkodliwego dla zdrowia. W Suchej Beskidzkiej jego stężenie wyniosło 97,6 µg/m3, czyli 390 procent normy dobowej, w Krakowie na Alei Krasińskiego -86,3 µg/m3, czyli około 345 procent normy dobowej. Dużo pyłu PM2,5 w powietrzu zaobserwowano też we Włocławku - było go tam 88,6 µg/m3, czyli około 354 procent normy dobowej.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;

w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP