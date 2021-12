Nad Polską wciąż unosi się smog. Normy jakości powietrza znacznie przekroczone w Małopolsce

Smog rozsnuł się w Polsce. We wtorek rano w wielu miastach położnych na południu i w centrum kraju jakość powietrza była zła. Najgorzej było w Krakowie, gdzie z powodu przekroczonych norm miasto zdecydowało o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji. Decyzja obowiązuje także w gminach sąsiednich, które porozumiały się z Krakowem w sprawie wspólnego zapewnienia transportu zbiorowego.

W zestawieniu zamieszczonym we wtorek przed południem na poświęconym jakości powietrza portalu IQAir, Kraków znalazł się na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, wyprzedzając Lahaur w Pakistanie i indyjskie Delhi.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

Stężenie pyłu PM10

We wtorek około godziny 12 powietrzem złej jakości oddychano między innymi w: Piotrkowie Trybunalskim - 156 µg/m3 (260 procent normy dobowej), Nowej Rudzie - 258 µg/m3 (430 procent normy dobowej), Zabrzu - 145 µg/m3 (,241,7 procent normy dobowej), Zabierzowie - 156 µg/m3 (260 procent normy dobowej), Krakowie na ul. Bujaka - 210 µg/m3 (350 procent normy dobowej), Krakowie na osiedlu Piastów - 191 µg/m3 (318,3 procent normy dobowej), Krakowie na ul. Bulwarowej - 158 µg/m3 ( 263,3 procent normy dobowej).

Stężenie pyłu PM2,5

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.