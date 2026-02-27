Logo TVN24
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia

Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
"W przyszłości kleszcze będą nam towarzyszyć przez cały rok"
Źródło: TVN24
Pancerz kleszcza łąkowego działa jak "chitynowy pendrive" - wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jak tłumaczą naukowcy, w trakcie żerowania pajęczaki mogą gromadzić na sobie pierwiastki znajdujące się w otoczeniu, w tym metale ciężkie. Dzięki temu mogą one być wykorzystywane do oceny stanu środowiska.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Smog

Kleszcze należą do jednych z najmniej lubianych przedstawicieli polskiej fauny. Te drobne pajęczaki mogą przenosić choroby zagrażające ludziom i zwierzętom, a ich ukąszenie jest bezbolesne, co utrudnia zauważenie zagrożenia. Na łamach czasopisma "Science of the Total Environment" ukazało się badanie pokazujące, że nawet kleszcze mogą być naszymi sojusznikami w walce o czystsze środowisko.

Pendrive o sporej pojemności

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doktor Vitalii Demeshkant i doktorka Magdalena Zyzak, przeanalizowali 30 nieżerujących, dorosłych kleszczy łąkowych (Dermacentor reticulatus). Został on wybrany nieprzypadkowo: to powszechnie występujący gatunek, który żyje długo jak na kleszcza i jest wystarczająco duży do precyzyjnych analiz.

- Jego twardy egzoszkielet może wiązać i akumulować pierwiastki, co sprawia, że organizm ten może "zapisywać" historię chemiczną otoczenia - wyjaśnił Demeshkant. Naukowcy podkreślili, że pancerz pajęczaka działa jak chitynowy pendrive, na którym zapisują się dane o stanie środowiska, w którym żył i żerował.

Pajęczaki pochodziły z trzech lokalizacji: Czarnobyla, Warszawy i Kosewa Górnego. Wybrane miejsca reprezentowały odmienne profile zanieczyszczeń, co ułatwiało prace porównawcze. Wykorzystując metodę analityczną polegającą na analizie obrazów powierzchni pancerza w ogromnym powiększeniu, badacze zidentyfikowali osadzone na oskórku pierwiastki.

Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Źródło: Adobe Stock
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Trzy różne środowiska

Analizy dostarczyły dowodów na to, że kleszcze bezbłędnie odzwierciedlają specyfikę regionu, z którego pochodzą. Pajęczaki z Polski miały znacznie wyższe stężenia kadmu niż z Ukrainy, co pokrywało się z danymi o polskim przemyśle i spalaniu paliw. Te z Czarnobyla "zapisały" więcej wapnia i potasu, ale mniej metali ciężkich, co sugeruje, że brak ingerencji człowieka w przyrodę realnie wpływa na skład chemiczny ekosystemu.

Okazało się przy tym, że samice są bardziej pojemnymi "nośnikami danych" - akumulowały znacznie więcej strontu i wapnia niż samce, co wynika z ich fizjologii i potrzeb reprodukcyjnych.

Badacze wyjaśnili, że do analizy wybrano Czarnobyl, bo ten region po katastrofie elektrowni jądrowej z 1986 r. stanowił wyjątkowe tło dla porównań z innymi, bardziej typowymi zanieczyszczeniami. W przypadku Warszawy chodziło o wybór osobników narażonych na typowe zanieczyszczenia miejskie, w tym osadzające się z powietrza metale ciężkie pochodzące z transportu i przemysłu. Natomiast Kosewo Górne to obszar wiejski, reprezentujący stosunkowo czyste środowisko.

Uwaga na kleszcze
Uwaga na kleszcze
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski/PAP

Rola w zdrowiu publicznym

Autorzy publikacji widzą też w przeprowadzonych badaniach potencjał dla współpracy interdyscyplinarnej. Podczas analiz wykorzystywano wiedzę z zakresu entomologii, chemię środowiskowej i toksykologii, ale w kolejnych projektach badacze chcą rozszerzyć zakres nauk.

- Widzimy duży potencjał współpracy z lekarzami weterynarii, epidemiologami oraz specjalistami zdrowia publicznego, aby lepiej ocenić, jak zmiany środowiskowe i klimatyczne wpływają jednocześnie na ekosystemy, rozmieszczenie kleszczy i ryzyko zdrowotne dla ludzi oraz zwierząt - podkreślił Demeshkant.

Jak dodali badacze, wiedza o tym, jak zanieczyszczenia środowiska wpływają na fizjologię i zdolność do przenoszenia patogenów u kleszczy, jest ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego. Może też pomóc w opracowaniu lepszych strategii zapobiegania chorobom odkleszczowym, a same kleszcze mogą służyć jako wczesny system ostrzegania przed zagrożeniami dla ludzi i zwierząt, wskazując na obszary o podwyższonym ryzyku zanieczyszczenia.

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

