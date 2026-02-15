Śnieg nie odpuszcza. Mapy pokazują, gdzie ma prószyć

Opady śniegu i śniegu z deszczem w następnym tygodniu Źródło: Ventusky.com

Na początku kolejnego tygodnia pogodę w większości Polski nadal będzie kształtować klin wyżu Felix z centrum nad Krajami Bałtyckimi. Pośrednio wymusił napływ do naszego kraju chłodnego, suchego arktycznego powietrza znad Skandynawii, co już minionej nocy poskutkowało bardzo niskimi temperaturami. Mroźna ma być także noc z niedzieli na poniedziałek.

W poniedziałek w ciągu dnia sytuacja zacznie się dość szybko zmieniać. Wspomniany wyż będzie odsuwał się w kierunku Rosji, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ rozległego, wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia znad północno-zachodniej Europy. Sprowadzi on do nas zdecydowanie większe zachmurzenie oraz miejscami opady śniegu, a różnica ciśnienia przełoży się na dość silny wiatr w zachodnich regionach.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem układów niskiego ciśnienia, wciąż w zasięgu cyrkulacji północno-zachodniej. Przeważać ma pochmurna aura, okresami z opadami śniegu, na południu również deszczu ze śniegiem.

Początek tygodnia ze śniegiem i nie tylko

W poniedziałek rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie - chmury utrzymają się tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia od zachodu nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. W drugiej części dnia na południu i południowym zachodzie Polski pojawią się słabe opady śniegu - ich suma wyniesie 2-5 centymetrów. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej strony wystąpią słabe, przelotne opady śniegu, a na południu - deszczu ze śniegiem. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

W środę pogoda będzie podobna jak we wtorek. Utrzymają się chmury i nadal będzie przelotnie padać śnieg, a na południu - deszcz ze śniegiem. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Wciąż będzie padać

W połowie tygodnia pogoda nie zmieni się znacząco. Czwartek również przyniesie pochmurną aurę, a lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W piątek zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na rozpogodzenia. Słaby śnieg będzie padać już tylko lokalnie na wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

