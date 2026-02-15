Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Śnieg nie odpuszcza. Mapy pokazują, gdzie ma prószyć

|
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu i śniegu z deszczem w następnym tygodniu
Źródło: Ventusky.com
Zima w Polsce. Nadchodzący tydzień nie da nam odpocząć od opadów. Wyż, który sprowadził do nas mrozy, przekaże pałeczkę rozległemu niżowi, niosącemu chmury i opady. Ze względu na prognozowane ocieplenie nie wszędzie będzie jednak padać sam śnieg.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Na początku kolejnego tygodnia pogodę w większości Polski nadal będzie kształtować klin wyżu Felix z centrum nad Krajami Bałtyckimi. Pośrednio wymusił napływ do naszego kraju chłodnego, suchego arktycznego powietrza znad Skandynawii, co już minionej nocy poskutkowało bardzo niskimi temperaturami. Mroźna ma być także noc z niedzieli na poniedziałek.

W poniedziałek w ciągu dnia sytuacja zacznie się dość szybko zmieniać. Wspomniany wyż będzie odsuwał się w kierunku Rosji, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ rozległego, wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia znad północno-zachodniej Europy. Sprowadzi on do nas zdecydowanie większe zachmurzenie oraz miejscami opady śniegu, a różnica ciśnienia przełoży się na dość silny wiatr w zachodnich regionach.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem układów niskiego ciśnienia, wciąż w zasięgu cyrkulacji północno-zachodniej. Przeważać ma pochmurna aura, okresami z opadami śniegu, na południu również deszczu ze śniegiem.

Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy

Polska

Początek tygodnia ze śniegiem i nie tylko

W poniedziałek rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie - chmury utrzymają się tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia od zachodu nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. W drugiej części dnia na południu i południowym zachodzie Polski pojawią się słabe opady śniegu - ich suma wyniesie 2-5 centymetrów. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek zapowiada się pochmurnie. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej strony wystąpią słabe, przelotne opady śniegu, a na południu - deszczu ze śniegiem. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

W środę pogoda będzie podobna jak we wtorek. Utrzymają się chmury i nadal będzie przelotnie padać śnieg, a na południu - deszcz ze śniegiem. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego

Wciąż będzie padać

W połowie tygodnia pogoda nie zmieni się znacząco. Czwartek również przyniesie pochmurną aurę, a lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W piątek zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na rozpogodzenia. Słaby śnieg będzie padać już tylko lokalnie na wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Klatka kluczowa-229965
Opady śniegu i śniegu z deszczem w następnym tygodniu
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodyprognozapogodaŚnieg
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Mróz, zima, lód, zimno
Nawet -23 stopnie. Silny mróz rozleje się po Polsce
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom