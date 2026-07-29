Prognoza Weekend przyniesie burze, może sypnąć gradem Damian Zdonek |

Prognozowana pogoda na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czwartek będzie słoneczny w całym kraju. Pod koniec dnia istnieje marginalne ryzyko burzy na południu kraju, a dokładniej w Tatrach i w części Małopolski. Termometry pokażą maksymalnie od 26-27 stopni na Podlasiu, przez 32-33 stopni w centrum kraju, do 36-37 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a na południowym wschodzie - słonecznie. Lokalnie, w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, może pojawić się przelotny deszcz o sumie opadów do 10-20 litrów na metr kwadratowy i burze z porywami wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Może spaść grad. Słupki rtęci wskażą od 24-26 stopni na Pomorzu, do 34-36 stopni na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Wiatr słaby powieje zmiennie.

Pogoda na weekend

Na przeważającym obszarze kraju sobotnie niebo przykryje umiarkowane, a przejściowo duże zachmurzenie. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jedynie na południowym wschodzie będzie słonecznie. Temperatura osiągnie od 23-26 stopni na północy kraju, do 34-36 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Niedziela będzie pogodna. Jedynie na wschodzie na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Tam może dodatkowo spaść grad. Słupki rtęci wskażą od 23-25 stopni na północy, do 30-32 stopni na południu kraju. Wiatr słaby, powieje z kierunku północno-zachodniego i z północy.

Co przyniesie początek tygodnia

Początek kolejnego tygodnia będzie pogodny z przelotnymi opadami deszczu i burzami na południu oraz w centrum kraju. Jest ryzyko opadów gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-27 stopni na północy, do 30-33 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr północno-wschodni będzie słaby.