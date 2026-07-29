Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Weekend przyniesie burze, może sypnąć gradem

|
Ulewa, deszcz, intensywne opady, burze
Prognozowana pogoda na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Upały wracają do Polski, a temperatura mocno przekroczy 30 stopni. Nie wszędzie jednak wartości na termometrach będą tak wysokie. Pojawią się burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu.

Czwartek będzie słoneczny w całym kraju. Pod koniec dnia istnieje marginalne ryzyko burzy na południu kraju, a dokładniej w Tatrach i w części Małopolski. Termometry pokażą maksymalnie od 26-27 stopni na Podlasiu, przez 32-33 stopni w centrum kraju, do 36-37 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a na południowym wschodzie - słonecznie. Lokalnie, w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, może pojawić się przelotny deszcz o sumie opadów do 10-20 litrów na metr kwadratowy i burze z porywami wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Może spaść grad. Słupki rtęci wskażą od 24-26 stopni na Pomorzu, do 34-36 stopni na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Wiatr słaby powieje zmiennie.

Pogoda na weekend

Na przeważającym obszarze kraju sobotnie niebo przykryje umiarkowane, a przejściowo duże zachmurzenie. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jedynie na południowym wschodzie będzie słonecznie. Temperatura osiągnie od 23-26 stopni na północy kraju, do 34-36 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Klatka kluczowa-591971
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Niedziela będzie pogodna. Jedynie na wschodzie na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Tam może dodatkowo spaść grad. Słupki rtęci wskażą od 23-25 stopni na północy, do 30-32 stopni na południu kraju. Wiatr słaby, powieje z kierunku północno-zachodniego i z północy.

Co przyniesie początek tygodnia

Początek kolejnego tygodnia będzie pogodny z przelotnymi opadami deszczu i burzami na południu oraz w centrum kraju. Jest ryzyko opadów gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-27 stopni na północy, do 30-33 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr północno-wschodni będzie słaby.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
11 min
pc
Rozwój Plus zarejestrowany. "Niech koledzy z PiS się doktoryzują ze statutu, nas to nie obchodzi"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyUpałburzegrad
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upał w Rzymie, Włochy
40 stopni w dzień, 25 stopni w nocy. Fala upałów potrwa długo
Świat
Widoczne dno Dunaju w miejscowości Vamosszabadi na Węgrzech
Stan alarmowy na Węgrzech
Świat
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Na Księżycu może powstać nowy krater
Nauka
Słoń z Parku Narodowego Amboseli, Kenia
Tajemnicza śmierć 15 słoni, wszczęto dochodzenie
Świat
upal woda napoj nawadnianie shutterstock_2504907129
Nawet 36 stopni. Są czerwone alarmy IMGW
Polska
Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Od wielu dni walczą z ogniem. Idzie kolejna fala upałów
Świat
Strażak walczy z rozległym pożarem, Guarda, Portugalia
Ten europejski kraj także walczy z pożarami
Świat
Dramatyczna akcja ratunkowa w Kalifornii
Dramatyczna akcja ratunkowa, 16-latek bohaterem
Świat
Pożar na greckiej wyspie Paros
Pożar na popularnej wśród turystów wyspie
Świat
Mapy IMGW - upał
Ponad 35 stopni na termometrach. Upał na mapach IMGW
Prognoza
Osuwisko zeszło na domy w okolicach miasta Chongqing
Masy błota pochłonęły domy i pojazdy. Wciąż szukają ciał
Świat
Służby ratunkowe przed budynkiem Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima
Nocna akcja ratunkowa. "Nie możemy się z nikim skontaktować"
Świat
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Utknęli na rzece bez zapasów. Konieczna była ewakuacja
Świat
Pożary w południowo-zachodniej Francji
"Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą"
Świat
Zniszczone centrum handlowe Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima, Japonia
Szukają zaginionych po wybuchu. Są informacje o ofiarach śmiertelnych
Świat
Śmierć zagranicznego turysty w Tatrach
Zasłabł podczas wycieczki w Tatrach. Nie udało się go uratować
Polska
Trzęsienie ziemi w Japonii
"Telefon komórkowy na łóżku dziecka wibrował bez powodu"
Świat
Groźny dla zdrowia upał
Żar będzie lał się z nieba. Jak długo potrwa fala upałów
Prognoza
Zniszczenia w Wisconsin po przejściu tornada są ogromne, USA
Tornado w USA. "To wyglądało złowieszczo"
Świat
Walka z pożarami na południowym zachodzie Francji
Pożary w Europie. Ofiary wśród strażaków, setki tysięcy ewakuowanych
Świat
Upał
Powrót ekstremalnych upałów. Gdzie pojawią się alarmy
Prognoza
Rumunia
Susza. Wyłączą reaktor atomowy
Świat
Pożary
Prezydent Francji: najbliższe tygodnie będą trudne
Świat
Chris Williams podczas spaceru kosmicznego
Wrócił na Ziemię po prawie ośmiu miesiącach. Nad tym pracował w kosmosie
Nauka
ventusky-temperature-2m-20260801t1500-47n20e
Na Węgrzech będzie piekielnie gorąco
Świat
Pożar
Ogień wdarł się na drogę. Nagranie
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
Nadciąga afrykański żar. Temperatura poszybuje
Prognoza
Grenlandia
Góra lodowa runęła do morza koło miasta. Zobacz nagranie
Ciekawostki
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Są pierwsze interwencje
Polska
Trwają powodzie w Guangdong, Chiny
Rezerwat pod masami błota. Ewakuowano turystów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom